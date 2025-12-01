Productores en alerta: las exportaciones de vino riojano cayeron 6,6% en octubre y crece la preocupación en el sector productivo

Los productores de vino de La Rioja expresan su preocupación ante la persistencia de resultados negativos: en octubre, las exportaciones del sector retrocedieron un 6,6% en comparación con el mismo período de 2024, completando seis meses consecutivos en descenso. La tendencia enciende alertas dentro de la industria.

Las cifras surgen del informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), difundido por el portal Economía Riojana. Ese mes, los envíos de vino al exterior totalizaron 4.777 hectolitros, frente a los 5.114 hectolitros despachados un año antes. La diferencia confirma la contracción interanual del 6,6% en las ventas al mercado internacional.

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en octubre La Rioja exportó vinos por un valor de 1.012.000 dólares. El informe también detalla que, en el ranking nacional de provincias exportadoras, Mendoza volvió a encabezar la lista, seguida por San Juan, mientras que Salta se ubicó en el cuarto lugar.

En cuanto al mercado interno, el INV reportó que las ventas nacionales alcanzaron los 174.234 hectolitros, un 9,6% menos que en el mismo mes del año anterior. En ese escenario, la performance riojana se posicionó un 3% por debajo del promedio del país.

Crecen las ventas en La Rioja, pero la inflación del NOA las supera

En septiembre, las ventas en los supermercados de La Rioja aumentaron un 19,9% respecto al mismo mes de 2024; no obstante, la inflación interanual en la región del NOA (La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán), que incluye la provincia, llegó al 31,6%, lo que implica que el crecimiento de las ventas quedó un 11,7% por debajo del alza de precios registrada en el mismo período.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la facturación en los supermercados de la provincia superó los $8.963 millones durante septiembre. Estos registros de consumo correspondientes a este mes son la información más reciente publicada por el organismo nacional.

En La Rioja, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) llevó a cabo el relevamiento en los 16 supermercados más grandes de la provincia, incluyendo tanto cadenas nacionales como locales. Durante el mes analizado, se registraron 289.511 transacciones, con un ticket promedio de $30.959 por operación.