Alerta: ANMAT prohibió dos modelos de equipos estéticos por ser peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este martes, la prohibición inmediata de uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de los equipos estéticos Dermotherap, Modelo AQUA y Dermotherap, Modelo SIENNA, ambos fabricados por la firma Dermoequipos SRL. La medida se determinó luego de detectar que los dispositivos carecen de registro sanitario y no cuentan con las autorizaciones obligatorias y ponen en peligro la salud de los usuarios.

Los motivos de la prohibición de ANMAT

La decisión de la ANMAT, a través de la Disposición 8804/2025 publicada en el Boletín Oficial, se originó en una inspección realizada en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, donde se constató la utilización de los equipos en procedimientos de curación postquirúrgica y en tratamientos estéticos. El expediente reveló que los dispositivos no estaban inscriptos en el sistema Helena, la base oficial de registro de productos médicos del organismo, y que además carecían de datos básicos de fabricación. Ante estas irregularidades, los equipos fueron secuestrados por personal policial en el marco de una causa judicial iniciada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 21.

Durante la investigación, la propia empresa Dermoequipos SRL reconoció que se trataba de equipos de su fabricación que nunca habían tramitado el registro sanitario correspondiente. La documentación presentada por los responsables, además, contenía inconsistencias en las fechas de producción, lo que llevó a la ANMAT a concluir que se desconocen las características técnicas, la funcionalidad y la seguridad de los dispositivos. Esta falta de información implica un riesgo directo para la salud de los usuarios y pacientes que pudieran ser tratados con dichos equipos.

La disposición no solo ordena el cese total de uso y comercialización, sino que también instruye la apertura de un sumario sanitario contra Dermoequipos SRL por presunta infracción a la Ley 16.463, que regula los medicamentos y productos médicos en Argentina. Asimismo, se señala el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico Mercosur de Registro de Productos Médicos, incorporado a la normativa nacional mediante la Disposición ANMAT 64/25. Este procedimiento administrativo busca determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, que pueden incluir multas económicas, clausuras y otras medidas previstas por la legislación sanitaria.

El texto de la disposición fue firmado por la administradora nacional de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y establece que la resolución debe ser comunicada de manera inmediata a todas las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las áreas técnicas del organismo para garantizar su cumplimiento efectivo. De esta forma, se busca impedir que los equipos continúen circulando en el mercado y que sean utilizados en centros de estética, consultorios médicos o cualquier otro ámbito de atención.

