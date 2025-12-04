Espanyol vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

El próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 14:30 (hora Argentina), Rayo Vallecano visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga.
Así llegan Espanyol y Rayo Vallecano
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol ganó su último duelo ante Celta por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
El anterior partido jugado por Rayo Vallecano acabó en empate por 1-1 ante Valencia. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 4.
El anfitrión está en el sexto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|37
|15
|12
|1
|2
|25
|2
|Real Madrid
|36
|15
|11
|3
|1
|19
|3
|Villarreal
|32
|14
|10
|2
|2
|16
|6
|Espanyol
|24
|14
|7
|3
|4
|2
|9
|Rayo Vallecano
|17
|14
|4
|5
|5
|-2
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Elche: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas