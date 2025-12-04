Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) inicia el calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.

Este último mes del año, también reflejará un incremento del 2,34% para jubilaciones y asignaciones familiares. La medida, establecida mediante la Resolución 361/2025, busca ajustar los haberes de acuerdo con el mecanismo de movilidad previsto por la ley.

En este marco, durante diciembre, los haberes previsionales registrarán un aumento del 2,34%, ajustado según el último dato de inflación difundido por el INDEC y en línea con el esquema de movilidad mensual vigente; tal como ocurre durante cada mes desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Quiénes cobran ANSES este jueves 4 de diciembre

Jubilaciones que cobran el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, según la terminación del documento:

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre.

martes 9 de diciembre. DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre.

miércoles 10 de diciembre. DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre.

jueves 11 de diciembre. DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre.

jueves 11 de diciembre. DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre.

viernes 12 de diciembre. DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre.

viernes 12 de diciembre. DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre.

lunes 15 de diciembre. DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre.

lunes 15 de diciembre. DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre.

martes 16 de diciembre. DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre.

Jubilaciones que superan el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Quienes cobran más que el haber mínimo tendrán acreditados sus haberes entre el 17 y el 23 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre.

miércoles 17 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre.

jueves 18 de diciembre. DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre.

viernes 19 de diciembre. DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre.

lunes 22 de diciembre. DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de pago en diciembre 2025

Las PNC —por invalidez, vejez o madre de siete hijos— cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.

martes 9 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.

miércoles 10 de diciembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre.

jueves 11 de diciembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre.

viernes 12 de diciembre. DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre.

Prestación por Desempleo