Una nena de 7 años fue desfigurada por su padrastro: vecinos lo atraparon y quedó detenido

Gerli: una nena de 7 años fue atacada por su padrastro que la desfiguró

Una nena de 7 años fue víctima de una brutal golpiza en una vivienda de Gerli, partido de Avellaneda, cuando quedó al cuidado de su padrastro. Su madre también fue atacada al intentar defenderla. El agresor fue detenido luego de ser retenido por los vecinos que debieron intervenir. Recientemente, ocurrió un caso similar en Ensenada.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Gibraltar al 2200, de la localidad bonaerense de Gerli, en el partido de Avellaneda, donde la niña se encontraba al cuidado del acusado mientras su madre había salido por unas horas. El agresor fue identificado como Axel Damián Rivero, de 37 años, pareja de la madre de la menor y padrastro de la niña.

Según la recolección de testimonios, al regresar, la mujer -de 44 años- encontró a su hija con mordidas en los brazos, cortes en los labios, hematomas en todo el cuerpo y el rostro desfigurado por los golpes. Al intentar defenderla, ella también fue atacada por Rivero. En medio de los gritos, los vecinos se acercaron y lograron intervenir.

Rivero intentó escapar, pero fue perseguido y retenido por los vecinos, quienes además lo golpearon antes de que llegara la ambulancia. Finalmente, fue trasladado al Hospital Presidente Perón bajo custodia policial. La causa quedó en manos de la fiscal María Laura Carballal, a cargo de la UFI N°2 especializada en violencia familiar y de género del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. El acusado será indagado en las próximas horas por lesiones leves agravadas por el vínculo, mientras se esperan las declaraciones de la madre y de los vecinos que presenciaron el episodio.

Otro caso en Ensenada

En paralelo, otro hecho de violencia intrafamiliar se registró en la madrugada del martes en Ensenada. Una mujer de unos 60 años pidió auxilio a la Policía tras ser atacada por su hijo dentro de su domicilio, ubicado en la zona de calles 36 y 128. El joven la agredió con un tirante de madera y, al llegar los efectivos, continuaba en actitud violenta.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el agresor tomó dos cuchillos de unos 30 centímetros y amenazó tanto a su madre como a los policías. En medio de la tensión, incendió un colchón dentro de la vivienda, lo que obligó a los uniformados a sofocar las llamas mientras intentaban contenerlo. El joven huyó, pero fue interceptado en el cruce de 127 y 38 bis, donde volvió a exhibir un arma blanca en señal de amenaza. Tras un operativo cerrojo, fue reducido y detenido en un zanjón cercano.

El acusado quedó imputado por tentativa de homicidio, lesiones calificadas, daños y amenazas calificadas contra personal policial. El caso es investigado por la Comisaría Tercera de Ensenada y la justicia provincial.