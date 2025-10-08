Una nueva encuesta de las consultoras La Sastrería y Trespuntozero midió a los candidatos de las elecciones legislativas y ubicó al peronismo de Fuerza Patria más de seis puntos por delante de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional.

Para el sondeo, las consultoras hablaron con 1.150 personas mayores de 16 años y que vivieran en distintas zonas de la Argentina, entre el 16 y el 22 de septiembre. Es decir, antes de que estallara el escándalo por el vínculo del ahora ex candidato a diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. El margen de error informado fue de +-2,9% y el nivel de confianza, del 95%.

Quién gana hoy según la última encuesta

A nivel nacional, el sondeo ubicó a Fuerza Patria primero, con el 46,2% de intención de voto y por delante del 40% de La Libertad Avanza. Completan la lista Provincias Unidas (6%) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (2%). El 4% todavía está indeciso y el 1,8% no votará a ninguna de esas opciones.

Más allá de la intención de voto, las consultoras preguntaron a los encuestados cuáles creían que serían los resultados, sin importar sus deseos. Allí, el 25,3% opinó que "el Gobierno va a ganar por mucho", el 20,2% vaticinó que el oficialismo ganará "por poco", el 27,2% se inclinó por la opción de que el Gobierno "va a perder por poco" y el 17,9% eligió la opción de que el Gobierno perdería "por mucho". El 9,3% dijo no saber qué contestar.

Participación electoral

Una de las cuestiones centrales en las elecciones provinciales que ya pasaron fue la baja participación de la ciudadanía, que preocupó a gran parte de la dirigencia política. Ahora, el 73,3% de los encuestados aseguró que tiene "muchas ganas" de ir a votar en los comicios legislativos de este año.

Además, el 17,7% respondió que tiene "bastantes ganas" de acercarse a las urnas para ejercer su voto, mientras que el 6,6% tiene "pocas ganas". El 2% no tiene ganas y el 0,4% no sabe si ejercerá su deber cívico el domingo 26 de octubre.