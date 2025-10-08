Elecciones 2025: provincia por provincia, cómo serán las boletas únicas de papel del NEA

De cara a las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones participarán en la renovación legislativa nacional bajo un nuevo formato electoral con la nueva Boleta Única de Papel (BUP). Este recurso reúne en una sola hoja oficial todas las agrupaciones y listas de candidatos inscriptas, la que permite a cada votante visualizar toda la oferta al momento de emitir su voto.

Así será la boleta única de papel de Formosa

En el caso de Formosa se votarán dos bancas a diputados nacionales. El elector tendrá que optar por cinco frentes, donde está el oficialista provincial Frente de la Victoria. Esta es la boleta.

Así será la boleta única de papel del Chaco

En el caso del Chaco, los votantes tendrán que elegir entre 10 frentes para tres cargos a Senadores nacionales y cuatro a Diputados nacionales.

Así será la boleta única de papel de Corrientes

En cuanto a la provincia de Corrientes, allí se eligen a quienes ocupen tres bancas de Diputados nacionales.

Así será la boleta única de Misiones

En cuanto a la provincia de Misiones, hay tres bancas a Diputados nacionales en disputa.

Continúa la capacitación para la BUP

En el marco del proceso electoral que culminará con las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el Gobierno de Formosa lleva adelante una serie de capacitaciones en diversos puntos de la provincia para informar a la ciudadanía sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). A través de encuentros con referentes locales y equipos técnicos, se brindaron herramientas para comprender el nuevo sistema de votación, conocer los derechos de los electores y seguir correctamente los pasos para emitir el sufragio.

Desde el mes de agosto, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, encabezó una serie de capacitaciones sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en distintas localidades de la provincia. Entre ellas se destacan Clorinda, Lote 47 y Ayo La Bomba (comunidades originarias de Las Lomitas), Ingeniero Juárez, Laguna Yema y, recientemente, Misión Laishí, ubicada a 70 km al sur de la ciudad de Formosa, sobre la Ruta Provincial N° 1.

Estos espacios de capacitación son parte de una estrategia del Gobierno provincial para garantizar que todos los formoseños estén informados y preparados para utilizar la Boleta Única de Papel en las próximas elecciones. En los encuentros, se desarrollan distintas actividades orientadas a brindar información clara y accesible sobre la nueva modalidad.

Durante las capacitaciones, se abordan aspectos clave del proceso electoral, se explican los derechos de los votantes y se detalla el paso a paso para emitir el sufragio de manera correcta. Además, se promueve el diálogo con la comunidad para despejar dudas y garantizar una participación informada en las próximas elecciones.