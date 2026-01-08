En medio de los incendios, brigadistas denuncian que cobran menos que un trabajador administrativo

Los brigadistas que ponen el cuerpo para combatir los incendios en la Patagonia cobran entre 650.000 pesos y 850.000 pesos por mes, por debajo de la canasta básica local. Son los que están día y noche evitando que el fuego avance sobre los bosques nativos pero también sobre las comunidades, en lugares de difícil acceso. A veces, caminan entre 5 y 6 horas solamente para llegar hasta el foco y poder empezar a trabajar; otros, los más jóvenes, se quedan directamente en campamentos para poder estar más cerca de las zonas afectadas. El gobierno de Javier Milei no les reabre las paritarias desde 2022 y en 2024 los dejaron inclusive por fuera de las paritarias sectoriales. Están ganando menos que un administrativo de su misma área. Diputados patagónicos de Unión por la Patria presentaron un proyecto este jueves para actualizar sus salarios con urgencia, en el marco de una iniciativa para que se declare la ley de emergencia ígnea, ambiental y socio-económica en la región, dentro del período de sesiones extraordinarias.

La iniciativa propone al menos un reconocimiento extraordinario durante la emergencia a los brigadistas y trabajadores abocados a atender la emergencia por un lapso mínimo de 180 días, contemplando el riesgo de sus tareas. Los incendios están, mientras tanto, fuera de control y están trabajando de forma coordinada tanto brigadas nacionales del Servicio Nacional de Parques como brigadas provinciales. Más allá de que toda la atención se esté centrando por ahora en El Hoyo y Puerto Patriada, se registraron focos activos en estos días en el Parque Nacional Los Glaciares, en el Lago Menéndez, en el Parque Los Alerces, en El Bolsón y en Epuyén. Todos requieren atención del Sistema Nacional de Manejo del Fuego como de Parques Nacionales. Los bomberos forestales quieren que el bono sea de al menos sea 500 mil pesos. Desde el Ministerio de Seguridad, quien ahora está a cargo de la Dirección Nacional del Manejo del Fuego, aclararon a este medio que "aún no hay nada comunicable" al respecto, ante la consulta de si esperaban avanzar en medidas similares a las planteadas en el proyecto.

"Estamos bastante mal. Ni los brigadistas ni los guardaparques logramos abrir la discusión salarial y acá la canasta básica es más alta que la nacional por ser zona fría: está alrededor de los $1.600.000", subrayó a El Destape Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, sector que desde 2023 perdió un 20% de trabajadores en todas las áreas protegidas por el ajuste de Milei. "Que haya menos gente implica que cada brigadista tenga que hacer mayor esfuerzo para trabajar con las inclemencias del clima, porque el fuego está avanzando además ahora de noche y de día", graficó Dattoli.

La iniciativa de los diputados patagónicos avanza en otros dos artículos sobre fondos específicos para solventar medidas de ayuda sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a los habitantes de la zona damnificados. También incluye asignación extraordinaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, y que se prohíban por el término de 10 años cualquier modificación en el uso del suelo de las áreas boscosas incineradas. Un artículo atravesado por la denuncia y la resistencia frente al negocio inmobiliario.

"La catástrofe desatada el pasado 5 de enero y la magnitud de los eventos ocurridos en distintas provincias, que al día de la fecha lleva más de cuatro mil hectáreas incendiadas, configuran un escenario de desastre que pone en riesgo a comunidades enteras y que supera las capacidades de respuesta regionales. La solidaridad federal no debe ser una mera declaración de principios, debe traducirse en una acción presupuestaria y legislativa concreta", indicaron los diputados en el pedido que presentaron hoy en Diputados para que se incluya en el temario de las próximas sesiones. "Es un buen proyecto que ayudaría y destinaría recursos además para que una vez que pase el incendio se pueda rápidamente volver a reconstruir en Parque de los Alerces, Epuyen y Puerto Patriada", aseguraron quienes están en primera línea contra el fuego.

El sistema de respuesta funciona con suficientes bomberos forestales, el personal administrativo necesario (que se encarga de garantizar sus traslados) y con todos los guardaparques, que brindan asistencia en el terreno y aportan su conocimiento de la zona. Pero eso no está sucediendo. De acuerdo a un comunicado de ATE Parques Nacionales, sólo quedan 391 brigadistas de incendio (enero 2026). A principios de 2024, eran 430 los combatientes de incendios forestales que atendían más de 5.000.000 de hectáreas y apoyaban al resto de las provincias cuando los incendios se desbordan y son convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los informes oficiales remarcan que la dotación mínima necesaria es de 700 combatientes.

"Tenemos menos brigadistas que en el año 2023, sin embargo, están trabajando todos los días, más de 10-12 horas, vuelven a sus casas a la tarde-noche y, al otro día, 5 ó 6 de la mañana van de vuelta a trabajar. La situación es crítica, uno se va a hacer ese trabajo porque ama esa profesión, quiere cuidar los bosques, quiere cuidar las poblaciones, quiere cuidar los recursos económicos y naturales de las zonas, pero bueno, es un esfuerzo grande que tiene que soportar el peso de las familias que quedan en casa", sumó Datolli.

La pérdida salarial supera el 50% desde diciembre de 2023 a la fecha, de acuerdo a sus cálculos. "Hay diálogo con las autoridades, lo que pasa es que hay cuestiones que dependen de los ámbitos paritarios, y eso ya se cerró", explicó a este medio Alejo Fajdoume, delegado de ATE Parques Nacionales. Esas negociaciones dependen del Ministerio de Modernización de Federico Sturzenegger.

"La degradación salarial, la inestabilidad laboral y la negativa del Ministerio de Transformación de Sturzenegger de abrir las instancias de diálogo y discusión en el marco paritario y la sordera a los reclamos de incorporación de más personal al Estado forma parte de un plan sistemático para destruir el Sistema Nacional de combate de Incendios Forestales", especificó ATE en su comunicado

El 6 de enero, el Consejo Directivo de ATE pidió de nuevo la reapertura de las negociaciones. "Una nueva temporada de incendios extrema vuelve a exigir los mayores esfuerzos de todos/as los/las trabajadores/as a lo largo y ancho del país motiva la máxima urgencia de esta medida", puntualizaron al reclamar el bono de 500 mil.

"A Milei no le interesa la Patagonia"

José Glinski, diputado de UP de Chubut que impulsa el proyecto, aseguró a El Destape que el "adicional extraordinario" que se reclama no sería un "sueldo", sino una suma cuyo valor determina el Ejecutivo en la Reglamentación, en caso de lograr que se convierta en Ley. "Nosotros esperamos que ese refuerzo alcance, por lo menos, a duplicar o triplicar lo que ganan, que está por debajo de la línea de pobreza", reclamó.

Sin embargo, las expectativas son bajas porque de por sí generan "temor" las declaraciones del Gobierno sobre la Ley de Manejo del Fuego. "Ellos promueven su derogación. No entendemos cuántos incendios necesita el oficialismo para comprender la importancia de esa Ley, que lo único que hace es cuidar el suelo argentino, y lejos de ´desincentivar la producción' como dicen, desincentiva a quienes usan el fuego como mecanismo para expulsar a productores y residentes de sus tierras. Es esa actitud, justamente, las que los motivó a avanzar también para "evitar que algunos delincuentes provoquen incendios con la esperanza futura de negocios inmobiliarios".

Las negociaciones comenzaron hoy mismo y el tiempo límite será el inicio de las sesiones. "Me cuesta creer que el oficialismo sea capaz de dejar afuera este tema en las sesiones de febrero. Pero, de todos modos, sabemos que a Milei no le interesa la Patagonia argentina, por lo cual no puedo descartarlo. Estamos trabajando para sumar las voluntades que necesitamos para convertir rápido este proyecto en ley, dependiendo lo menos que sea posible del oficialismo", cerró.