Sorpresa en el folklore por el problema técnico de Los Nocheros: “Patapufete”

Los Nocheros tuvieron una visita especial en su ciclo de streaming y un percance técnico hizo que todo el material quedara en suspenso.

Desde que Los Nocheros lanzaron su ciclo de streaming también brillan en las redes sociales con todas las anécdotas, historias desconocidas y hasta tenebrosas que comparten junto a invitados muy especiales. Además, en Nocheros a la mesa aprovechan para realizar las “guitarreadas” con artistas de lujo como El Chaqueño Palavecino o Los Tekis. Sin embargo, con el último acompañante sufrieron un problema técnico que pone toda la producción en grave peligro.

“Bienvenido Raly Barrionuevo a la mesa nochera. Unite a nosotros en este nuevo micro. Disponible este domingo en nuestro canal!”, anunciaron Los Nocheros desde su perfil de Instagram. Pero en el video de presentación solo están los cantantes Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre, y no se ve al invitado oriundo de Santiago del Estero. La explicación que revelaron hizo estallar a todos: “Patapufete”.

“¿Cuándo viene lo de Raly?”, preguntó el vocalista Mario en el breve clip que subieron como lanzamiento del próximo programa y Rubén alertó a todos: “He tenido un problema técnico”. “Tenía un disco rígido que patafutetes”, agregó y señaló sobre el término en lunfardo para los más jóvenes: “Eso es para los viejos”. Luego completó el detalle percance con su humor característico: “Pero bueno, se le ha hecho de goma, se ha hecho moco el disco rígido”.

“Ahí estaban las cosas del Raly”, lamentó junto a sus compañeros, pero aclaró: “Hay algunas cositas para rescatar, de algún teléfono que siempre andan dando vuelta cuando hacemos un Nocheros a la mesa”. “Algo vamos a rescatar de las cosas de Raly y mucho más todavía”, cerró Rubén entre risas y rápidamente los seguidores estallaron con divertidos comentarios.

“Son tan lindos y tan graciosos… patapufete chicos, te amo Rubén!! Yo también soy de la generación patapufete”, escribió una usuaria y otra manifestó: “Ya se debía esa junta con el Raly!!!”. “Aguante Rubén patapufete!”, posteó otro fan y la más intensa recomendó: “Es una oportunidad para empezar a usar la nube para archivar”. “Raly Dakar Barrionuevo”, bromeó un seguidor y se sumó otro bromista: “Cuando no entendés el idioma de tus ídolos...”. “Que se repita entonces”, exigieron otro amante del folklore.

Los Nocheros asustaron al folklore con una historia escalofriante

Sin embargo, no todo es canto, risas y emoción, porque durante el encuentro con Los Tekis, Ehizaguirre contó una espeluznante historia paranormal que vivió en un hotel de Catamarca. Fue en un programa especial, cuando ambos grupos folkloristas comenzaron a revelar situaciones paranormales que padecieron. Llegó el turno de Rubén y recordó un momento más que tenebroso que vivió en Tinogasta.

"Todo comenzó a la tarde, llegamos y Kike se va a dormir, se va a descansar. En ese momento Los Nocheros todavía compartíamos piezas era; Mario Teruel y Jorge (Rojas); Kike y yo", describió el vocalista, antes de explicar el primer episodio paranormal. "Llego a la habitación y Kike estaba despierto y me dice 'Che negro, vos sabés que hay ruidos, sentí que me abrieron la puerta'", rememoró el cantante y agregó lo que pensó ante la confesión: "Son cosas que pasan, de casa viejas, dije yo".

Sin embargo, a la noche vivió lo más aterrador cuando se quedó solo: "Después de cantar, comemos, ellos (Kike, Jorge y Mario) se quedan tomando algo y me voy a dormir yo. Había dos camas paralelas, una daba a la pared y otra a la ventana, yo dormía para el lado de la ventana que daba para la calle y estaba yo solo en la habitación". "Me doy vuelta para el lado de la ventana y había una nenita parada", contó Rubén, mientras que todos los presentes gritaron con susto.

El músico aclaró que no grito de miedo: "Simplemente me di vuelta, salí de la cama, me levanté y me senté. Cuando vinieron ellos, yo estaba sentado en la azotea". "¿Te miraba?", le preguntaron sobre la nenita que vio y Ruben solo respondió que "sí", pero sin dar más detalles de su aspecto.