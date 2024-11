El folklore todo lo puede: el inesperado gesto de Maradona con uno de Los Nocheros

Diego Maradona tenía un fuerte vínculo con Los Nocheros y el cantante Rubén Ehizaguirre reveló una historia emotiva que reflejaba al "Diez" en su máxima expresión.

El amor de Diego Maradona por la música argentina, en especial por el folklore, era muy grande y así lo demostraron Los Nocheros al revelar una nueva anécdota que emocionó a todos. La breve historia que compartió el cantante Rubén Ehizaguirre sobre “El Diez” vincula a su madre para reflejar la amistad enorme que lo unía al grupo musical, incluso por encima de su amado Boca.

Durante su presentación por el programa Noche al Dente, Los Nocheros tuvieron un momento especial para rememorar la figura de Diego Maradona y el gran cariño que siempre demostró el astro del fútbol con ellos. “Hemos tenido la suerte de compartir mucho con él”, expresó Rubén Ehizaguirre y repasó un curioso detalle que muy pocos conocían hasta el momento.

Allí el músico revelo el gran gesto que tuvo el histórico capitán de la Selección Argentina con él y su mamá. “No sé si existe una camiseta de River firmada por el Diego”, planteó el salteño y confesó que su madre tiene una: “El día que yo le hice firmar esa camiseta me dice ‘¿Cómo me vas a traer una camiseta de River?’”.

“Le digo ‘¿sabes qué pasa hermano?, en casa somos todos bosteros, la única que es de River es mi viejita’”, completó Rubén sobre el episodio y agregó: “Me dijo ‘dame la camiseta negro, por la vieja todo’ y la firmó”. Las sonrisas de todos por ese gesto clásico de Diego se borró al recordar el fatídico 25 de noviembre de 2020, cuando pasó a la inmortalidad.

“No me la veía venir. Uno veía el descuido que había del entorno y capaz que un poco de él mismo también, pero yo creo que es como todo, no pensábamos que se iba a ir tan rápido”, manifestó Rubén. En aquella jornada triste para el mundo del futbol, desde Salta, Los Nocheros compartieron una foto en las redes sociales donde estaban Mario, Kike y Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre junto a Diego Maradona, tocando guitarras y cantando, acompañada por el mensaje: “La Noche del 10 + 4. Que viaje y vuele el maestro en paz”.

Los Nocheros recordaron a Maradona en el día de su cumpleaños.

Además, en el mencionado programa de América, los músicos recordaron que cuando la banda cumplió los 25 años y el propio Maradona les hizo un asado junto a un espectáculo único. “Agarró una botella de vino, la revoleó y la recibió en el empeine. Comenzó a hacer pataditas con la botella parada. Insólito”, detalló Mario Teruel.

En ese mismo sentido, desde la cuenta oficial de Los Nocheros en Instagram, hace unas semanas publicaron un video junto al Chaqueño Palavecino, donde también contaron una historia junto al ídolo de Boca. "A mí 'El Diego' me dio un pase de gol, jugamos a la pelota juntos", expresó Álvaro Teruel, mientras que Ehizaguirre reveló que fueron a jugar al fútbol a la casa de Alejandro Mancuso, quien fuera ayudante de campo de Maradona en el Mundial de Sudafrica 2010.

"Decir que íbamos a jugar era solo decir, ni lo veíamos al vago. Sabes lo que era parártele de frente... te tiembla todo", dijo el cantante y el Chaqueño Palavecino expresó: "Son privilegios que te da la vida, de encontrarte con gente como él". Más tarde recordaron cuando los invitó a La Noche del 10, donde interpretaron la canción Maradó de Rodrigo Bueno con un gran coro.