Los Nocheros asustaron al folklore con una historia escalofriante

Uno de Los Nocheros reveló una escalofriante historia paranormal que vivió durante una gira por Catamarca.

Los Nocheros lanzaron un ciclo de streaming llamado "En la mesa" para compartir momentos especiales con otros artistas del folklore y reversionar diferentes canciones clásicas junto a los invitados de lujo. Sin embargo, no todo es canto, risas y emoción, porque durante una charla con Los Tekis, el cantante Rubén Ehizaguirre contó una espeluznante historia paranormal que vivió en un hotel de Catamarca: “Había una nenita parada”.

En el marco de ese programa especial, el ahora trío integrado por Mario y Álvaro Teruel junto a Rubén Ehizaguirre, invitaron a los integrantes de Los Tekis, con quienes forjaron una gran relación de amistad a lo largo de sus años de trayectoria. Durante el momento musical entonaron "El Antigal", una clásica zamba con música de Daniel Toro y la poesía de Ariel Petrocelli para emocionar a todos los fanáticos, antes de asustarlos con la historia sobrenatural.

Luego, mientras estaban comiendo, ambos grupos folkloristas comenzaron a conversar y revelar situaciones paranormales que padecieron o cuando "les tiraron las patas" en alguna noche. Hasta que llegó el turno de Rubén, quien recordó un momento más que tenebroso que vivió en la ciudad de Tinogasta, en Catamarca.

"Todo comenzó a la tarde, llegamos y Kike se va a dormir, se va a descansar. En ese momento Los Nocheros todavía compartíamos piezas era; Mario Teruel y Jorge (Rojas); Kike y yo", comenzó Rubén Ehizaguirre antes de explicar el primer episodio paranormal. "Llego a la habitación y Kike estaba despierto y me dice 'Che negro, vos sabés que hay ruidos, sentí que me abrieron la puerta'", rememoró el cantante y agregó lo que pensó ante la confesión: "Son cosas que pasan, de casa viejas, dije yo".

Sin embargo, a la noche vivió lo más aterrador cuando se quedó solo: "Después de cantar, comemos, ellos (Kike, Jorge y Mario) se quedan tomando algo y me voy a dormir yo. Había dos camas paralelas, una daba a la pared y otra a la ventana, yo dormía para el lado de la ventana que daba para la calle y estaba yo solo en la habitación". "Me doy vuelta para el lado de la ventana y había una nenita parada", contó Rubén, mientras que todos los presentes gritaron con susto y sorpresa.

El músico aclaró que no grito de miedo: "Simplemente me di vuelta, salí de la cama, me levanté y me senté. Cuando vinieron ellos, yo estaba sentado en la azotea".

"¿Te miraba?", le preguntaron sobre la nenita que vio y Ruben solo respondió que "sí", pero sin dar más detalles de su aspecto.

Cabe mencionar que en otra edición anterior del programa "Nocheros en la mesa", fueron invitados El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán y Canto 4, entre otros. Un capítulo especial en el que cantaron "Mariposa Triste", también de Toro, aunque en coautoría con Julio Fontana, con los salteños Ahyre.