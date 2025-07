Soledad Pastorutti reaccionó a las críticas que recibió en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti es parte de La Voz Argentina 2025 y ayer fue invitada al streaming del reality show de Telefe, transmitido por YouTube. En ese contexto, la conductora Sofi Martínez le contó al ícono del folklore por qué recibe críticas en las redes sociales y ella reaccionó con contundencia.

La intérprete de Adonde Vayas y El Bahiano salió tres veces en La Voz Argentina y una, subcampeona. A pesar de ese vasto éxito como jurado, hay quienes la critican en la actual edición porque siempre se daría vuelta cuando alguien canta folklore y ella, astuta, respondió con un dato que evidenció la inconformidad constante de quienes critican.

"Debés haber leído esto de que empieza el bombo, el folklore, y La Sole ya se dio vuelta", comentó Martínez. Por su parte, Soledad Pastorutti respondió: "Es increíble eso porque en otras versiones he sido muy criticada porque no me daba vuelta cuando cantaban folklore. Entonces, ahora que estoy un poco distinta, más relajada... viste cómo es. Antes porque no, ahora porque sí".

El posteo viral de Soledad Pastorutti en las redes

La Sole Pastorutti compartió en su cuenta de Instagram un video en el que reveló la historia detrás del clásico del folklore, Compadre qué tiene el vino. "El padre Julián Zini fue un cura correntino que supo unir en sus obras música, sabiduría popular y la Fe. Cura, poeta y gran contador de historias... El Padre Julián Zini nos enseñó que el vino (bien compartido) nos hace hablar, y que el chamamé es abrazo, es ronda, es raíz... Salud! Qué otra historia del folklore te gustaría conocer?", comentó la artista en su posteo.

El incómodo momento del jurado de La Voz Argentina, al decirle que no a un artista

"Tenés linda voz. Estuvo súper correcto, pero faltó esa chispa especial de personalidad que a veces buscamos como algo original y diferente. Es muy poquito tiempo el que te toca para demostrar algo y no significa que no lo tengas, pero no lo escuchamos esta vez. Nos hiciste pasar un hermoso momento musical", comentó Ale Sergi hacia el participante de La Voz Argentina. Y siguió: "Ese es nuestro pensamiento, no tiene que ser la verdad absoluta".