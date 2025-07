Roberto Pettinato se sacó y "repudió" el folklore: "Me avergüenza".

Roberto Pettinato se sacó en vivo y contó el "rechazo" que le genera la música folklórica. El famoso conductor y periodista se tomó unos minutos al aire en su programa de streaming y contó qué sensación le genera escuchar la música folklórica de nuestro país.

Al aire en En una con Pettinato, ciclo emitido por el canal de streaming Abitare Tv, el mediático desató un escándalo al contar que no soporta escuchar folklore. Aunque esta música es típica del territorio argentino y un símbolo de patriotismo, Pettinato admitió que "lo avergüenza" escuchar este tipo de música y que "no la entiende".

"El folklore tiene millones de divisiones pero a mi no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", empezó por decir. Asimismo, sumó que siempre tuvo la intención de comprenderlo, pero nunca pudo: "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema".

Finalmente, se respaldó en el apoyo del público: "Y se que mucha gente también lo tiene y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre, decís 'hay algo que no me gusta acá', no quiero escuchar esto. Yo quiero saber, esto ¿me pasa a mi solo o también le pasa a usted?".

Reacción en cadena no duró ni un mes: El Trece baja el programa por bajo rating y genera impacto en la TV argentina

El Trece dio por finalizado el ciclo Reacción en cadena, conducido por Homero Pettinato, tras apenas tres semanas al aire. La decisión, tomada por Adrián Suar, se fundamentó en un rendimiento decepcionante de audiencia: el programa debutó el 23 de junio con apenas 3,2 puntos de rating, que cayeron rápidamente a un promedio de 2,7, cifras consideradas insuficientes para la señal.

La noticia fue confirmada en vivo por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos, quienes señalaron que la última emisión se realizó este viernes, y que en su lugar El Trece implementará cambios urgentes en la grilla. Según detallaron, se sumarán 30 minutos más al programa de Viviana Canosa y otros 30 a Cuestión de Peso, para “cubrir el bache” que deja el ciclo cancelado.

Homero Pettinato, entrevistado por los conductores de América TV, reconoció la decisión del canal: “Levantaron el programa, no sé por qué… calculo que no funcionó”. Agregó que se sintió “bien” a pesar de que el ciclo fue “totalmente olvidable”, y sugirió que quizás su perfil no encajó con el formato o la audiencia.

La cancelación de Reacción en cadena evidencia los desafíos que enfrenta El Trece por encontrar contenidos que compitan con fuerza en los prime times argentinos. La apuesta por renovar la grilla con programas como el de Canosa y Cuestión de Peso también refleja la prioridad del canal por formatos que ya demostraron tener sintonía con el público.