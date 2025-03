Roberto Pettinatto rompió el silencio y dijo lo que nadie esperaba: "Tamara y Alberto Fernández"

Roberto Pettinato rompió el silencio: "Tamara hubiera sido una excelente Marilyn Monroe si seguía con Alberto Fernández".

Roberto Pettinato estuvo en Intrusos y abordó todos los temas que lo tuvieron involucrado últimamente, desde problemas personales hasta los conflictos judiciales que afectan tanto a él como a su familia. En primer lugar, el conductor se refirió a las acusaciones de acoso que hicieron algunas de sus ex compañeras, entre ellas Josefina Pouso, Fernanda Iglesias y Emilia Claudeville, entre otras.

"Volví a la música, jamás me sentí cancelado. Esas no fueron denuncias legales, lo que se dice en los medios no tiene relevancia en la ley. En su momento me molestó, pero había mucha desinformación. Puede ser que en algún momento me haya comportado mal, pero no era para tanto, era simplemente cómo me comportaba en la escuela. Nunca inicié nada, dejé que la gente hablara", explicó Pettinato.

"Me comporté de manera menos machista, me di cuenta de que era parte del show. No quiero decir que ellas mientan, pero esas cosas ocurrieron en su momento. Jamás fui encima de nadie, y lo de los camarines, bueno, me tocó a mí", continuó el conductor, defendiendo su postura.

Sobre su hijo Felipe Pettinato, condenado por abuso sexual a una menor y enfrentando una acusación de incendio con resultado de muerte, Roberto comentó: "Somos como Los Locos Addams, nuestra familia está llena de cosas insólitas. Felipe está bien, ahora tiene que enfrentarse a lo que decida la Justicia, no creo que termine en la cárcel, pero tiene un juicio importante por delante".

"No me gustaba el médico (Melchor Rodrigo), no era buena persona. Felipe lo quería, pero yo nunca le tuve confianza, era alguien que le daba medicación. Fue un accidente, esa es mi opinión. Felipe lo quería mucho y todavía lo extraña. Lo raro es que un neurólogo profesional se haya involucrado en todo eso", opinó Pettinato sobre la trágica situación de su hijo.

Más tarde, le preguntaron sobre su hija Tamara y su relación con el expresidente Alberto Fernández. "Una linda pareja, aunque no era un Kennedy, pero Tamara hubiera sido una excelente Marilyn Monroe...", dijo entre risas.

Cuando le consultaron si le sorprendió el romance, Roberto respondió con humor: "Obvio, no lo podía creer. Decía 'esto no puede ser verdad'. Ella me decía 'soy la primera mujer cancelada'. Seguramente tuvieron algo, me lo contó ella antes que nadie. Yo le pregunté '¿qué Alberto?', no sabía a quién se refería. Fueron cosas que pasaron, pero eso no significa que había que demonizarla".

Así están Lorenzo y Esmeralda, los hijos menos conocidos de Roberto Pettinato

Además de tener una extensa trayectoria en medios y en la música, Roberto Pettinato, también fue centro de atención por su vida privada y sus cinco hijos, nacidos de dos matrimonios diferentes. Mientras que Tamara, Felipe y Homero, sus hijos mayores, suelen estar en la mira pública por diversos motivos, los menores, Lorenzo y Esmeralda, fruto de su relación con Karina El Azem, mantienen un perfil mucho más discreto, lejos de los reflectores y las controversias.

Lorenzo, de 16 años, y Esmeralda, de 14, son los hijos que Pettinato tuvo con la reconocida artista plástica Karina El Azem, con quien estuvo casado entre 2007 y 2014. A diferencia de sus hermanos mayores, estos dos jóvenes crecieron alejados del bullicio mediático, en un entorno más resguardado. Sin embargo, recientemente empezaron a mostrar interés por el mundo del espectáculo, aunque de manera pausada y bajo la tutela de su padre.

Por ejemplo, Lorenzo tuvo algunas participaciones en el programa de radio de Pettinato, Mañana de Sol, donde colaboró en segmentos sobre fútbol, una pasión que, curiosamente, no comparte con su padre. Según su madre, Karina, "Roberto no es fanático del fútbol, pero Lorenzo es un verdadero experto", mencionó en una entrevista con La Nación.

Además, el joven comenzó a explorar su interés por la música, particularmente por el saxofón, instrumento icónico que su padre tocaba en la banda Sumo. Por su parte, Esmeralda, mantiene un perfil aún más bajo. Con 14 años, sus apariciones fueron limitadas a algunas publicaciones en las redes sociales de su madre. A pesar de esto, también demostró su inclinación artística participando en algunas intervenciones creativas en el programa de su padre antes de la pandemia.

Karina El Azem destacó el gran talento de su hija, describiéndola como "muy creativa y con mucho potencial artístico", lo que sugiere que Esmeralda podría seguir los pasos de sus padres en el mundo del arte.