Actúan Luciano Castro y Carla Peterson y es 100% argentina: la nueva serie de amor que anunció Netflix

El tiempo puede esperar, así será la nueva serie de Netflix (Crédito: Consuelo Oppizzi).

Netflix anunció el comienzo de rodaje de El tiempo puede esperar, una nueva serie hecha en Argentina que ya despertó algunas polémicas en redes sociales por su trama y su similitud con otras ficciones de gran éxito internacional. Los detalles de la nueva ficción protagonizada por Carla Peterson, tras el éxito de El Eternauta.

"Bruno y Florencia son dos jóvenes de los años 90 que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra. Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Es así como el pasado y el futuro se enfrentan al desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo", reza la sinopsis oficial de la serie El tiempo puede esperar.

En un comunicado de prensa, Netflix reveló que El tiempo puede esperar es "una entretenida historia que explora el paso del tiempo, el amor, la amistad y la nostalgia". El show está protagonizada por Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro, producida por Underground, una división de NBC Universal Telemundo (creadores de Lalola, Los exitosos Pells, Graduados, 100 días para enamorarse, y más recientemente En el barro). Creada por Sebastián Ortega -que a su vez es el director general-, cuenta con la producción ejecutiva de Pablo Culell, guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.

El reparto de El tiempo puede esperar tiene un elenco secundario compuesto por Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh, María Leal; actuaciones especiales de Juan Leyrado, Verónica Llinás, y participaciones de Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio.

Las críticas de las redes sociales por la nueva serie

Tras el anuncio de Netflix, las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar y hubo usuarios que compararon la trama con la exitosa serie The Revenants, así como con la comedia de Zac Efron 17 otra vez. "O sea '17 Otra vez'?" y "Pasó Zac Efron y dijo que le suena la trama" fueron algunos de los mensajes que hicieron aparecer el fantasma del "plagio". Por el momento, no hay más detalles sobre la trama.