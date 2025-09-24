Destronó a Stranger Things del Top 10: la serie de Netflix que es la más vista del mundo.

La última estrategia de Netflix -alargar las temporadas estrenándolas por partes- está empezando a rendir sus frutos, ya que un reciente show de televisión destronó a Stranger Things del Top 10 de lo más visto en la plataforma. Los detalles sobre la serie de 2 temporadas que se coló en el puesto 10.

Se trata de la segunda temporada de Merlina, serie que entró en el puesto 10 de los shows más vistos de Netflix. En dicho puesto estaba, anteriormente, la tercera temporada de Stranger Things. Posiblemente los números cambien cuando la quinta y última entrega de la serie de los hermanos Duffer llegue a la plataforma, pero por el momento quedó afuera del Top 10.

De qué trata Merlina

Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, Merlina deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.

El elenco principal de la segunda temporada está integrado por Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi (uno de los actores fetiche de Tim Burton, sin duda una incorporación que dará que hablar en el universo de la serie), Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor, Hunter Doohan. Además, Merlina tendrá actuaciones especiales: Jamie McShane, Joanna Lumley (otra actriz recurrente de las películas de Tim Burton), Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Frances O'Connor.