"1923", serie de Paramount Pictures.

Desde su estreno en diciembre de 2022, 1923 se posicionó como una pieza esencial del universo Yellowstone, expandiendo el relato familiar y social de los Dutton en un momento histórico convulso. La serie, creada por Taylor Sheridan, narra cómo Jacob y Cara Dutton (interpretados por Harrison Ford y Helen Mirren) luchan por preservar su rancho en Montana cuando el país atraviesa la Ley Seca, la sequía implacable y los primeros embates de la Gran Depresión.

La primera temporada (ocho episodios) condensa ese cruce entre lo personal, lo político y lo simbólico: conflictos con terratenientes rivales, tensiones sociales con comunidades nativas, obstáculos climáticos y la erosión de tradiciones frente al avance del capitalismo y la modernidad. Los personajes jóvenes, como Spencer y Alexandra, también suman narrativa al drama familiar, convirtiendo la serie en un puente generacional entre 1883 y lo que luego será Yellowstone.

¿Habrá tercera temporada de "1923"?

Como parte de la segunda temporada de 1923, estrenada en febrero de 2025 en Estados Unidos, a través de Paramount+, se incluyó el episodio final de la serie. Ese ciclo también cuenta con ocho episodios, como la temporada inaugural y cierra la historia. Por lo que no habrá tercera temporada.

Para Latinoamérica (incluyendo Argentina), la serie está disponible mediante Paramount+, además de Netflix que cuenta con la primera temporada.

Elenco de la serie "1923".

El creador de la serie, Taylor Sheridan, ya había dicho en 2022 que la idea era contar la historia con dos “bloques” de ocho episodios cada uno, para cerrar el arco narrativo de 1923. Por su parte, uno de los protagonistas, Brandon Sklenar (Spencer), también ha recalcado que la segunda temporada será lo que cierre la historia: “es un solo conjunto (una pieza) solo que dividida en el medio”.

Aunque Paramount+ no ha declarado oficialmente que la serie esté cancelada, el consenso de la comunicación oficial, las declaraciones del elenco y lo que ha dicho el propio creador apuntan a que la segunda temporada está pensada como el final.