Llora la TV por el anuncio de Carla Peterson tras el éxito de El Eternauta: "Último día".

La serie argentina El Eternauta es un éxito mundial de Netflix y Bruno Stagnaro, y la plataforma ya dio luz verde para una segunda temporada que continuará la historia de Juan Salvo (Ricardo Darín) frente a una invasión alienígena que intenta destruir la Tierra. En medio de los logros que está cosechando la producción, la actriz Carla Peterson publicó un carrete de fotografías del rodaje y emocionó a sus seguidores con recuerdos del "detrás de escena".

A través de su cuenta de Instagram, Carla Peterson subió una serie de fotos del rodaje de El Eternauta y momentos divertidos junto a epígrafes, y se hizo rápidamente viral. "1 Elena se equivoco de historia. Y @morafisz. 2 una foto con Bruno el último día. 3 Darin adiestrando mariposas. Si es un crack. 4 el héroe es una persona común que descansa en rincónes. 5 la heroina behind the scenes . @leti_cristi. 6 yo dispuesta a todo. Cuenten cuenten! X q cap van? La vieron ? Que sienten? Comenten comenten. Gracias infinitas El Eternauta", escribió Peterson.

La publicación fue rápidamente celebrada por sus seguidores y actrices como Cecilia Roth, Alejandra Flechner y Soledad Villamil festejaron el logro de la esposa de Martín Lousteau quien tiene un rol importante en los 6 capítulos que comprenden la primera temporada de El Eternauta. Aunque por el momento no se sabe cuando arrancará el rodaje de la segunda temporada, se rumorea que serán 8 episodios que cerrarán la historia creada por Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano López.

El actor que trabajó en El Eternauta pero no llega a fin de mes por la crisis de Milei: "Peleándola"

El éxito de El Eternauta, la nueva serie argentina de Netflix que se desprende de la célebre novela gráfica de Héctor Germán Oesteheld con dibujos de Francisco Solano López, permitió que millones de argentinos descubran grandes talentos de la actuación como es el caso de Jorge Sesan, quien interpeta a Francos en la ficción. Pero el actor apareció en la televisión en las últimas horas y reveló su duro presente en medio de la crisis económica del Gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con C5N el actor Jorge Sesan reveló que pese al éxito de El Eternauta, su economía particular está pasando momentos difíciles: “Estuve pintando un departamento en diciembre y enero, y cuando vuelva de filmar a Córdoba tengo que pintar otro. No me mueve la aguja en mi vida personal todo esto que está pasando con la serie”.

Además, el actor Jorge Sesan habló de lo complejo que es ser actor en Argentina, en un Gobierno que desprestigia el trabajo de los artistas y desfinancia la cultura: “Son muy pocos los actores que pueden vivir de la actuación. El 90% estamos peleándola, haciendo otras cosas para poder seguir actuando”. En El Eternauta Jorge Sesan encarna a Francos, un personaje que Juan Salvo (Ricardo Darín) y su grupo conocen en Campo de Mayo y aunque al principio desconfían de él, termina mostrando su valentía al frente de la resistencia.