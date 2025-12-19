Ucrania ataca un petrolero ruso de la "flota en la sombra" en el Mediterráneo

Por Tom Balmforth y Jonathan ‍Saul

LONDRES, 19 dic (Reuters) - Ucrania atacó por primera vez con drones aéreos un petrolero ruso de la "flota en la sombra" en el mar Mediterráneo, informó el viernes un ‍funcionario, lo que refleja la creciente ⁠intensidad de los ataques de Kiev contra el transporte de petróleo ruso.

El buque -el Qendil- estaba vacío cuando fue alcanzado por los drones en aguas neutrales a más de 2.000 kilómetros (1.243 millas) de Ucrania, sufriendo daños críticos, dijo el funcionario del servicio de seguridad SBU en un comunicado escrito.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La última posición visible del petrolero en la mañana del viernes fue frente a la costa de Creta, navegando en paralelo a la costa de Libia, mostraron los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic. El funcionario ucraniano, que no quiso dar su nombre, ‌no precisó dónde se encontraba el petrolero en el momento del ataque ⁠ni cuándo se produjo.

Ucrania ha estado atacando refinerías ⁠de petróleo rusas a lo largo de 2025, pero ha ampliado visiblemente su campaña en las últimas semanas, atacando plataformas petroleras en el mar Caspio y atribuyéndose los ataques con ‍drones marinos contra tres petroleros en el mar Negro.

Esos petroleros, así como el Qendil, con bandera de Omán, forman parte de la llamada "flota en ⁠la sombra" rusa, buques no regulados que, ‌según Kiev, ayudan a Moscú a exportar grandes cantidades de petróleo y a financiar su guerra en Ucrania a pesar de las sanciones occidentales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, que ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha amenazado con cortar el acceso de Ucrania al mar Negro en respuesta a los ataques ‌a petroleros, que ‌ha calificado de piratería.

Moscú no ha hecho ningún comentario sobre el último ataque.

El Qendil se dirigía al puerto ruso de Ust Luga, en el mar Báltico, desde el puerto indio de Sikka, según datos de MarineTraffic.

India es un importante consumidor de petróleo ruso, aunque se ha enfrentado a la presión del ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar sus compras para reducir los ingresos del petróleo que Ucrania dice que está alimentando la guerra a gran escala de Rusia.

MEDIDAS EN VARIAS ETAPAS

El ataque contra el Qendil es notable no solo porque estaba más lejos en el Mediterráneo, sino también porque utilizó drones aéreos de largo alcance.

"Este hecho refleja una clara expansión del uso por parte de Ucrania de sistemas aéreos no tripulados contra activos marítimos asociados a la sancionada ‍red rusa de exportación de petróleo", dijo el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

El funcionario ucraniano no precisó cómo llegaron los drones hasta el barco, pero dijo que la operación incluía medidas "en varias etapas".

A principios de año, el SBU, la vasta agencia de seguridad que está detrás del ataque, introdujo de contrabando en Rusia decenas de drones para una ​operación de bombarderos estratégicos en bases aéreas en el interior de Rusia.

También se han producido una serie de otras explosiones inexplicables en petroleros que han hecho escala en puertos rusos desde diciembre de ​2024. Ucrania no ha confirmado ni desmentido su implicación en ellas, pero fuentes de seguridad marítima sospechan que Kiev está detrás.

A principios de esta semana, dos miembros ⁠de la tripulación del petrolero de bandera rusa Valeriy Gorchakov murieron en un ataque de un dron ucraniano contra el puerto de Rostov del Don, en el sur de Rusia.

Con información de Reuters