Escándalo en El Nueve: una de sus máximas figuras no seguirá en el canal

Conmoción en El Nueve tras la saluda de una de sus figuras.

Después de varios días de rumores en los pasillos de El Nueve, se confirmó la noticia que muchos sospechaban: Laurita Fernández no seguirá al frente de Bienvenidos a ganar. La conductora, una de las figuras más fuertes del canal, decidió dar por finalizado su ciclo luego de un año de trabajo intenso, dejando abierta la puerta a nuevos desafíos profesionales.

Ante esta decisión, la producción del programa ya comenzó a barajar distintos nombres para su reemplazo. Según reveló el periodista Alejandro Castelo en el stream Ya fue Todo (Jotax Digital), hay tres posibles candidatos que podrían asumir la conducción. “Uno es un consagrado conductor, el otro tiene una veta artística y el último ya trabajó con Laurita”, adelantó.

Luego, detalló que los nombres en carpeta son José María Listorti, Manuel Wirtz y Hernán Drago. “Listorti ya condujo programas de canto y Kuarzo lo quiere en el formato; Wirtz, aunque no es conductor habitual, tiene gran experiencia musical; y Drago, que forma parte del actual elenco, tiene una excelente conexión con el público”, explicó el periodista.

La palabra de Laurita Fernández sobre su futuro profesional

En una nota con Intrusos (América TV), Laurita Fernández confirmó que su salida es definitiva. “Terminamos ahora a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuándo es necesario hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse”, expresó. Consultada por su futuro en televisión, aclaró: “Me voy a hacer la temporada y no tengo ningún destino confirmado. Por ahora quiero descansar y enfocarme en nuevos proyectos”.