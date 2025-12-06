Tiene menos de 100 habitantes y una capilla del siglo XIX: la escapada al pueblo detenido en el tiempo.

Una escapada a un tranquilo pueblo puede ser el remedio al malestar de fin de año. En diciembre el cansancio se vuelve tan natural como respirar, por lo que subirse al auto o un micro y alejarse unos kilómetros de la ciudad no viene nada mal. Es en este punto que entra en juego La Limpia, un tranquilo pueblo de Bragado, provincia de Buenos Aires.

La Limpia es un pueblo que se detuvo en el tiempo, con menos de 100 habitantes y una capilla del siglo XIX. Estar allí es un viaje al rosismo y la campaña del desierto, aunque su fundación se remonta a 1901, cuando las tierras fueron loteadas por Felipe Muriel, estanciero de 42 manzanas divididas en ocho lotes y 69 quintas. Pero mucho antes de eso, la vida en esta localidad de Bragado comenzaba a fogonearse.

Fue cuestión de tiempo para que poco a poco fueran llegando pobladores: "Se fue poblando de inmigrantes, en su mayoría italianos, que eran contratados por los estancieros como aparceros y medieros. A un año de loteados los terrenos, los habitantes sintieron la necesidad de tener una parroquia propia y de esta manera se forma lo que fue la primera comisión de vecinos que poco tiempo después vio construido su templo", relatan en la página oficial de la Municipalidad de Bragado.

La Limpia es uno de los pueblos que vivió el igualmente prometedor y trágico proceso de construcción de la red del ferrocarril argentino: "Los pueblos rurales que nacían en torno de las estaciones ferroviarias tuvieron su época de esplendor y crecimiento. En La Limpia se levantaron boliches, centros de reunión de los trabajadores ferroviarios y rurales. Hubo carnicerías, ferreterías, estafeta postal y escuela primaria", cuentan desde la mencionada municipalidad.

Tristemente, "durante las décadas del 40 y 50, con la tecnificación del campo y el espejismo de la industrialización del conurbano porteño, la gente empezó a emigrar y, de a poco, La Limpia se fue quedando casi vacía", cierran desde la página en cuestión. Hoy, es la casa de menos de 100 habitantes que mantienen viva la tradición y reciben con brazos abiertos a los turistas que deciden hacer una escapada a estas tierras que, en un remoto tiempo pasado, brillaban con su estación y agricultura pampeana.

A cuánto queda La Limpia de la Ciudad de Buenos Aires y cómo ir en auto

La Limpia queda a 230 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para ir en auto hay que tomar la Ruta Nacional 5, en un trayecto que dura entre 2 horas 30 minutos y 3 horas. Lo mejor de todo es que Bragado queda a tan solo 15 kilómetros de este pueblo, por lo que se puede hacer una escapada turística a esta ciudad bonaerense.