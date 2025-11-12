La verdad detrás de la foto de Wanda Nara y Johnny Depp.

El encuentro entre Wanda Nara y Johnny Depp desató un verdadero revuelo en redes sociales. El actor de Piratas del Caribe llegó a la Argentina para presentar su nueva película y este martes coincidió con la conductora en los estudios de Telefe, donde ella se acercó para conseguir una foto.

Wanda, fiel a su estilo, no dudó en acercarse entre el equipo de seguridad que rodeaba al artista y le pidió una postal. “Gracias por tus amables palabras”, escribió luego en su cuenta de Instagram, junto a la imagen. Sin embargo, los usuarios detectaron un detalle: en los videos del momento no se ve que hayan cruzado palabra alguna, lo que despertó suspicacias sobre el verdadero intercambio entre ellos.

Poco después, el periodista Pablo Montagna avivó la polémica con un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter): “¿Será verdad? Circula la versión en los pasillos de #Telefe… que Johnny Depp se confundió a Wanda con una de las empleadas de limpieza del canal de las pelotitas de colores”.

La reacción de Mauro Icardi a la foto de Wanda Nara y Johnny Depp

Minutos después de que se conociera la foto, Mauro Icardi dejó de seguir a Johnny Depp en Instagram. Según reveló la panelista Estefanía Berardi, el futbolista —que siempre se declaró fan del actor— se habría sentido molesto por el encuentro. Cabe recordar que Icardi había manifestado admiración por Depp, especialmente por su lucha judicial contra Amber Heard, a quien denunció por difamación. En su momento, el futbolista incluso habría tomado al actor como una especie de ejemplo para “reconstruir su imagen” tras las polémicas con Wanda.