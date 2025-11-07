El día que Wanda Nara le destrozó una Ferrari a Maxi López.

Wanda Nara le destrozó una Ferrari al exfutbolista Maxi López, con quien estuvo casada y tiene hijos. Qué se sabe sobre el auto que rompió la conductora de Masterchef Celebrity.

Actualmente, después de años de estar separados, los mediáticos tienen una buena relación e, incluso, comparten programa en Telefe, ya que Maxi López participa. En diálogo con Ferné con Grego, ambos recordaron el día que Wanda Nara le rompió la Ferrari a la figura del fútbol. "¿Te contó Maxi de una Ferrari que tenía y se la destruí?", comenzó Wanda Nara, quien siguió: "En un ataque de ira rompiéndole la Ferrari. Es anécdota con mis amigas. Se la destruí".

"Vos que me conocés poco pero ahora me conocés. ¿Cómo soy? ¿Un tipo nervioso o un tipo calmo?", le preguntó Maxi López a Grego Rossello, y Wanda lo interrumpió: "Era tan calmo que me mira y me dice 'te vas a hacer mal, Gringa, te vas a hacer mal'". "Me estaba fumando un pucho", bromeó López.

Luego, Maxi López explicó que "son cosas que pasan", antes de que el entrevistador pidiera "un mínimo de contexto". "Si vos estás reventando una Ferrari con la sillita del bebé, revoleándola para acá. Y ella iba y venía, estaba sacada", prosiguió el ex jugador de fútbol, mientras que la mediática agregó: "Lo perdoné".

Qué le dijo el seguro a Maxi López

Inmediatamente después, Wanda Nara contó cuál fue la respuesta del seguro ante el llamado de Maxi López. "El lunes llamó al seguro y le dijeron 'Maxi, si te pegabas de frente con un camión en la autopista a 200 kilómetros por hora, no quedaba tan arruinada'", señaló.