El durísimo cruce al aire entre Wanda Nara y Momi Giardina: "Inestable"

En el programa de eliminación de Masterchef Celebrity se produjo un fuerte cruce entre la participante Romina "Momi" Giardina y la conductora del reality de cocina, Wanda Nara. Qué pasó al aire en Telefe.

Mientras Momi Giardina estaba cocinando, Wanda Nara se acercó a su isla y le ofreció un mate, que ambas coincidieron en su gusto por el amargo. "Vos no sos amarga", le dijo Wanda.

En eso, la conductora del ciclo televisivo la dijo que la veía "sobrada", pero Giardina respondió: "Más o menos, vengo con unos quilombos". "Te veo un poco inestable en la competencia, Momi. A veces muy arriba, muy feliz, y a veces como...", siguió Wanda, pero la participante la interrumpió y le contestó: "Concentrada". Luego, ante la cámara, la integrante del canal de stream Luzu bromeó: "Tampoco es que me lo está diciendo el Ravi Shankar".

El reclamo de Momi Giardina a Wanda Nara

"¿Sabés qué me pasa? Siento que todavía no puedo mostrar mi personalidad porque me empezó a gustar la cocina", prosiguió Momi Giardina, a lo que la Wanda Nara infirió: "Ah, entraste en la competencia". Sin embargo, inmediatamente la participante que estaba en el programa de eliminación reclamó: "Sí, pero me estás dando charla y estoy perdiendo tiempo, Wan".

"¿Viste cuando te para esa vecina, vos venís apurado y te dice 'qué es de tu vida', y vos estás apurada?", agregó Momi Giardina mirando a la cámara del reality de Telefe.