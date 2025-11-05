Wanda Nara contó toda la verdad sobre su relación con Enzo Fernández: "Me gusta...".

La mediática y conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara, contó toda la verdad sobre los rumores que la vincularon al futbolista del Chelsea y de la Selección Argentina Enzo Fernández. Qué dijo en Telefe.

Todo ocurrió cuando Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, presentó su plato en Masterchef Celebrity. Justamente, Cervantes hizo una hamburguesa con papas fritas a pedido de Wanda Nara.

"Valu, la verdad que increíble. Nos escuchó, le puso mi nombre, no tengo más que palabras de agradecimiento", le dijo la conductora, quien destacó su plato, a lo que Valu Cervantes le agradeció en vivo.

La aclaración de Wanda Nara sobre Enzo Fernández

Después de la devolución que el jurado hizo del plato, Wanda Nara miró a Valentina Cervantes y le dijo: "Y aprovecho para aclarar que las pavadas que dicen de mí con tu marido son falsas". Cervantes respondió a esa frase pidiéndole a la conductora que estuviera "tranquila", porque no pasaba "nada", pero Wanda insistió: "Me gusta ser clara a mí".

Wanda Nara desmintió haberle enviado mensajes a Enzo Fernández.

"Ya lo aclaré, no sé por qué salen esas cosas", continuó Valu Cervantes, quien desde el primer momento le respondió a la prensa que no iba a contestar preguntas sobre el tema. "Inventos. Bienvenida a la fama, es así", sentenció Wanda Nara, ya acostumbrada a este tipo de cuestiones.