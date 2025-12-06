Mundial 2026: las distancias que deberá recorrer la Selección Argentina de Lionel Scaloni

Las distancias que deberá recorrer la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya sabe contra qué rivales se enfrentará en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, cruces para los que pasará por varias ciudades estadounidenses, país del que no saldrá para jugar la fase inicial. El debut de la "Albiceleste" será el martes 16 de junio ante los argelinos, seis días más tarde jugará el segundo contra los austríacos y el sábado 27 cerrará su participación enfrentando a los jordanos.

Al integrar dicha zona, el combinado nacional -de avanzar primero a 16avos- se verá las caras con el segundo del Grupo H que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En caso de terminar en el segundo lugar será con quien quede como líder. Como cabeza de serie, el seleccionado nacional pasará por Kansas en el primer cruce; por Dallas en el segundo y volverá a Kansas en el tercero. Para dichos cotejos, con Lionel Messi a la cabeza tendrán que recorrer largas distancias y diversos climas.

Cuáles son las distancias que recorrería la Selección Argentina en el Mundial 2026

Al ser parte del Grupo J, el equipo de Lionel Scaloni disputará su primer encuentro contra Argelia en el Kansas City Stadium el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) -partido 19 o 20-. El segundo será en Dallas Stadium ante Austria, por lo que se verá obligado a viajar y el tercero otra vez en Kansas ante Jordania. De Kansas a Dallas hay sólo 800 kilómetros aproximadamente. Finalmente, de acuerdo al calendario publicado por la FIFA no deberá viajar a San Francisco.

En caso de culminar como líder jugará los 16avos en Miami y si queda en segundo lugar tendrá que enfrentar al líder del Grupo H en Los Ángeles. De acuerdo al calendario publicado por la FIFA, si avanza el equipo de Scaloni, los octavos tendrán lugar en Dallas o Atlanta, los cuartos en Los Ángeles o Kansas, las semifinales en Dallas o Atlanta y la final del domingo 19 de julio será en Nueva York.

Por otro lado, si termina en tercer lugar del Grupo J el panorama será diferente y dependerá de cómo quede ubicado entre los ocho mejores terceros que pasarán a 16avos de final. Si la Selección Argentina sigue en carrera en dicha instancia podría jugar en San Francisco, Seattle o Vancouver. Esto llevaría al seleccionado a mantenerse en algunas de las ciudades mencionadas o tener que emprender viaje hacia otros destinos de acuerdo a las combinaciones establecidas por la entidad madre del fútbol mundial.

El calendario de la FIFA para el Mundial 2026

El posible calendario de la Selección Argentina como líder o segundo en el Grupo J

Fase de grupos

Martes 16 de junio 2026 a las 22 horas en Kansas City Stadium - Argentina vs. Argelia

en Kansas City Stadium - Argentina vs. Argelia Lunes 22 de junio 2026 a las 14 horas en Dallas Stadium - Argentina vs. Austria.

Dallas Stadium - Argentina vs. Austria. Sábado 27 de junio 2026 a las 23 horas en Dallas Stadium - Argentina vs. Jordania.

16avos de final

En caso de que Argentina termine primera: Viernes 3 de julio 2026 Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium En caso de que Argentina termine segunda: Jueves 2 de julio 2026 Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium En caso de que Argentina termine tercera: Miércoles 1 de julio 2026 Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium En caso de que Argentina termine tercera: Miércoles 1 de julio 2026 Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium En caso de que Argentina termine tercera: Jueves 2 de julio 2026 Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Octavos de final

Lune, 6 de julio 2026 Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium Martes 7 de julio 2026 Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium Lunes 6 de julio 2026 Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium Martes 7 de julio 2026 Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Viernes, 10 de julio 2026 Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium Sábado, 11 de julio 2026 Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium Sábado, 11 de julio 2026 Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026 Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium Miércoles, 15 de julio 2026 Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026 Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final