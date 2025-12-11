¿Habrá temporada 2 de la serie "Los abandonados" en Netflix?

"Los abandonados", disponible en Netflix.

Netflix estrenó el 4 de diciembre de 2025 Los abandonados, una ambiciosa serie de western que busca renovar el género clásico del oeste estadounidense con una mirada más emocional, compleja y, sobre todo, centrada en personajes femeninos potentes. Creada por Kurt Sutter, conocido por su trabajo en Hijos de la anarquía, Los abandonados se ambienta en el año 1850, en el territorio de Washington y se extiende a lo largo de siete episodios que combinan acción, drama familiar, luchas de poder y conflictos sociales.

La trama gira en torno a dos familias enfrentadas: por un lado, los Van Ness, una dinastía adinerada liderada por Constance Van Ness (interpretada por Gillian Anderson), una mujer ambiciosa y dispuesta a todo para conservar su posición. Por el otro, los Nolan-Abandon, un grupo de huérfanos y marginados bajo el liderazgo de Fiona Nolan (Lena Headey), que lucha por sobrevivir y proteger lo poco que tiene.

¿Habrá segunda temporada para "Los abandonados"?

El final de la primera temporada deja muchas preguntas sin responder: tras un enfrentamiento final que termina con un incendio en la mansión Van Ness, la serie cierra con un cliffhanger que no revela quién sobrevive al desastre: un gesto deliberado que abre la puerta a futuros capítulos.

En cuanto a una segunda temporada, Netflix aún no ha confirmado oficialmente su renovación. La plataforma suele evaluar métricas de audiencia y el impacto en redes sociales antes de anunciar nuevos ciclos, por lo que habrá que esperar algunas semanas más para una decisión definitiva. En diferentes medios se especula que, de concretarse una continuación, podría llegar a principios de 2027, según los tiempos habituales de producción de grandes series de época. Pero hasta ahora no hay fecha oficial ni anuncio formal por parte de Netflix.

La reinvención del western: "Los abandonados".

"Los abandonados": detalles a destacar

A lo largo de la primera temporada se exploran temas clásicos del western como la justicia, la supervivencia y la ley en una frontera sin regla, pero también se profundiza en cuestiones de clase social, lealtad, identidad y amor prohibido. Temáticas que son reexploradas desde ángulos diversos.

Visualmente, la serie se destaca por su tono sombrío y elegante, con paisajes desolados que contrastan con la intensidad emocional de sus personajes. Las actuaciones de Anderson y Headey son intensas y aportan una dimensión humana a una historia que podría haber sido solo acción; sus interpretaciones robustecen los matices de poder, dolor y sociedades fracturadas.