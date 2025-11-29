T. Maffia enciende el circuito indie argentino con “Prendido Fuego”

A los 25 años, T. Maffia se consolida como una de las voces ineludibles del panorama independiente argentino. El joven músico ha sabido construir un camino propio, donde la sensibilidad lírica se fusiona con una creciente energía sónica, plasmada en una estética visual clara y coherente. Tras irrumpir en 2023 con su sencillo Tu Calma, Maffia ha acelerado el paso, perfilando una identidad artística que promete un lugar destacado en la nueva guardia del indie local. Su proyecto ya se mueve con notable solidez y asoma como uno de los nombres jóvenes a seguir con atención.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 2024 con el lanzamiento de VACÍA CIUDAD, su primer disco de estudio. Este material no solo lo catapultó a las codiciadas playlists editoriales de Spotify, sino que también lo situó formalmente en el radar de la escena. Hoy, ese álbum funciona como una plataforma de lanzamiento para una etapa renovada, caracterizada por un sonido más directo, guitarrero y una intención más definida en su mensaje.

Esta evolución se cristalizó a lo largo de este año con lanzamientos clave que evidenciaron el cambio. Singles como ROTO Y ENTERO y Siempre con Vos mostraron un músculo sonoro más crudo y enérgico. Además, la audacia de versionar en clave punk el clásico de Julieta Venegas, Me Voy, confirmó una actitud musical desprejuiciada.

El clímax de esta nueva fase llega con PRENDIDO FUEGO, una colaboración explosiva junto a su par Franco Marpegán. La canción es una descarga de adrenalina que abraza sin complejos el rock alternativo de principios de los 2000, creando un clima frenético. El tema no solo vibra por su energía; despliega una lírica cargada de ironía y tensión, que ofrece una lectura del presente teñida de un descontento generacional. Lo más destacable del cruce es la notoria compatibilidad artística entre Maffia y Marpegán, palpable desde el primer verso, haciendo de esta unión mucho más que una simple suma de talentos.

Acompañando la intensidad sonora, el videoclip de PRENDIDO FUEGO, dirigido por Juani María, refuerza la identidad visual que el músico viene trabajando. Lejos de ser un mero adorno, la pieza audiovisual utiliza el blanco y negro, sombras marcadas y movimientos breves para generar un tono que se acopla al espíritu del tema. Es una extensión del registro estético que el músico trabaja con rigor, buscando ampliar la experiencia de su música más allá del oído.

T. Maffia en Moscú: cuándo toca y dónde conseguir las entradas

Para celebrar y coronar este año de crecimiento, T. Maffia y Franco Marpegán anunciaron una fecha doble. La presentación oficial de PRENDIDO FUEGO será el próximo 12 de diciembre en el Moscú Espacio Cultural (Scalabrini Ortiz 343, CABA). El show permitirá a cada artista desplegar su repertorio individual, culminando con la performance conjunta del single que los unió. La cita promete ser uno de los cierres de año más atractivos y cargados de energía del circuito emergente. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.