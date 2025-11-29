Vendió en la calle para sobrevivir, es figura del boxeo argentino y va por un título del mundo

Boxeo: de vender en la calle para sobrevivir a pelear por un título mundial

Años después de atravesar un complicado momento a nivel personal, un argentino tendrá su oportunidad soñada para pelear por un título del mundo. Se trata de Junior Zárate, quien en plena pandemia se vio obligado a vender en la calle mientras el deporte de los puños no tenía actividad. A pesar de su recorrido en el boxeo amateur y el profesionalismo, el "Demonio" nacido en Formosa tuvo que buscar un ingreso extra que le ayude a subsistir y ahora buscará lograr el máximo objetivo de un boxeador.

El púgil radicado hoy en Florencio Varela formó parte del seleccionado nacional en sus primeros años de carrera y hasta se cruzó con otros colegas que luego se consagraron a nivel mundial. En 2020, sin poder subirse al ring, Zárate aprovechó la ocasión para comenzar con un emprendimiento en el barrio Santo Tomás con el que no le fue mal. Junto a su esposa y su hermano Lorenzo comenzaron a vender empanadas, pero ahora el ex campeón argentino y latino irá por el logro más importante de todos en el exterior, donde más de una vez soñó combatir aunque será en un destino exótico.

Junior Zárate: de vender empanadas en pandemia a pelear por un título mundial

El "Demonio" formoseño se presentará en el marco de la 63° Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Bangkok, Tailandia y se medirá contra el dueño de casa Tjammanoon Niyomtrong, más conocido como "Knockout CP Freshmart" por el cinturón de la categoría minimosca. Ante la ausencia del venezolano Carlos Cañizales -campeón vigente que no podrá defender su título-, la entidad comandada por Mauricio Sulaimán decidió darle la oportunidad al argentino. Por supuesto, no la tendrá fácil pero sí es cierto que puede dar la gran sorpresa de visitante.

El mencionado duelo tendrá lugar en el The Imperial Queens Park Hotel y el dueño de casa de 35 años ya fue campeón por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y perdó el invicto en noviembre del año pasado. La misma fue en Arabia Saudita y perdió por la vía rápida en el séptimo asalto contra Oscar Collazo, por lo que hoy cuenta con 28 victorias (11 por KO) y sólo una derrota. Zárate, por su parte, llega con 26 triunfos (9 por KO) y cinco perdidas a sus 36 años.

Junior Zárate peleará por un título mundial este jueves 4 de diciembre en Tailandia

Será la segunda vez que dispute una pelea por una faja mundialista pero su resultado es más llamativo, ya que fue polémico en Sudáfrica cuando peleó contra Mpumelelo Tshabalala por el minimosca de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y perdió en fallo dividido mereciendo más. Con dichos antecedentes, el radicado en Varela se ilusiona con sacarse la espina de alcanzar este objetivo con el que sueña desde los primeros años de carrera.

Cuándo y dónde pelea Junior Zárate: hora, TV y cómo ver la pelea online

La presentación del argentino tendrá lugar este jueves 4 de diciembre en The Imperial Queens Park Hotel de Bangkok, Tailandia, ante el dueño de casa Tjammanoon Niyomtrong por el título mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Aún no hay detalles de la televisación ni el horario, pero desde la promotora OR Promotions confirmarán más detalles al respecto.