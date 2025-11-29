Chelsea de Enzo vs Arsenal por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Chelsea de Enzo Fernández se prepara para recibir al Arsenal este domingo en Stamford Bridge en un clásico londinense que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 de la Premier League. Los Blues llegan entonados tras golear 3-0 al Barcelona en la Champions League, mientras que los Gunners, líderes del torneo, vienen de vencer 3-1 al Bayern Munich y mantienen un récord perfecto en la competición europea con cinco victorias en cinco partidos. El conjunto de Enzo Maresca tendrá además el regreso de su estrella Cole Palmer tras dos meses de inactividad por lesión.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Chelsea y Arsenal, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Chelsea y Arsenal?

El partido entre Chelsea y Arsenal por la jornada 13 de la Premier League se jugará este domingo 30 de noviembre de 2025, a partir de las 13:30 horas (hora argentina) en el estadio Stamford Bridge de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Anthony Taylor.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca atraviesa un gran momento tras haber conseguido nueve victorias en sus últimos once partidos en todas las competiciones. Los Blues vienen de una impresionante actuación en la Champions League, donde golearon 3-0 al Barcelona en el Camp Nou, exponiendo brutalmente la línea alta del equipo de Hansi Flick. En la Premier League, el Chelsea ha mantenido su arco invicto en sus últimas tres victorias consecutivas ante Tottenham Hotspur, Burnley y Wolverhampton Wanderers.

El equipo de West London se ubica actualmente en la segunda posición de la tabla, aunque podría descender al tercer puesto antes del inicio del partido si el Manchester City consigue vencer al recién ascendido Leeds United el sábado. Los Citizens siguen de cerca a los Blues con apenas un punto de diferencia. Sin embargo, el rendimiento como local ha sido un punto débil para el Chelsea esta temporada, ya que han obtenido menos del 44% de sus puntos totales en Stamford Bridge, y aún no han logrado encadenar dos victorias consecutivas como locales en la Premier League.

Una de las noticias más destacadas para el Chelsea es el regreso de Cole Palmer, quien no ha jugado desde el 20 de septiembre debido a una combinación de lesiones en la ingle y el dedo del pie. Maresca confirmó que el talentoso mediocampista está disponible para el partido, aunque es más probable que comience desde el banco tras más de dos meses de inactividad. También regresa Dario Essugo tras recuperarse de una operación en el muslo. Las únicas bajas confirmadas son Levi Colwill por lesión en el ligamento cruzado anterior y Romeo Lavia por problemas musculares, mientras que Mykhaylo Mudryk continúa suspendido provisionalmente por doping.

Por su parte, el Arsenal llega a este compromiso como líder indiscutido de la Premier League y como el único equipo con récord perfecto en la Champions League tras cinco jornadas. Los Gunners respondieron a la brillante victoria del Chelsea sobre el Barcelona con su propia exhibición europea, venciendo 3-1 al Bayern Munich en el Emirates Stadium gracias a los goles de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli. Esta victoria prácticamente asegura su clasificación directa a los octavos de final sin necesidad de pasar por los temidos playoffs.

El equipo de Mikel Arteta también viene de golear 4-1 al Tottenham Hotspur en el derbi del norte de Londres el fin de semana pasado, demostrando su capacidad para superar los partidos difíciles que tenían por delante tras el parón internacional. Con una victoria este domingo y resultados favorables en otros encuentros, los Gunners podrían ampliar su ventaja en la cima de la tabla a nueve puntos cuando se haya completado un tercio de la temporada en la Premier League, aunque hablar de un título asegurado sería prematuro con diciembre aún por llegar.

El historial reciente favorece claramente al Arsenal en este enfrentamiento. Los visitantes no han perdido un partido de Premier League en Stamford Bridge en más de siete años, y están invictos contra el Chelsea en los últimos siete enfrentamientos entre ambos desde una derrota por 2-0 como local en agosto de 2021. Además, el Arsenal ha visitado Stamford Bridge estando en la primera posición de la tabla solo en cuatro ocasiones anteriormente, y en todas ellas salió victorioso. Sin embargo, en este tipo de encuentros de alto nivel, la historia y los enfrentamientos previos suelen tener poco peso.

Formaciones probables de Chelsea y Arsenal

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, cuenta con la mayoría de su plantel disponible para este encuentro decisivo. El regreso más esperado es el de Cole Palmer, quien ha estado fuera de acción desde septiembre por lesiones en la ingle y el dedo del pie. Aunque el entrenador italiano confirmó que el mediocampista está listo incluso para ser titular, es más probable que comience desde el banco de suplentes dada su prolongada ausencia. Dario Essugo también regresa tras recuperarse de una operación en el muslo y podría tener la misma consideración que Palmer.

Las únicas bajas confirmadas para los Blues son Levi Colwill, quien sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior, y Romeo Lavia, quien arrastra problemas musculares. Mykhaylo Mudryk continúa suspendido provisionalmente por dopaje. Maresca podría mantener un esquema similar al que utilizó contra el Wolverhampton en su última victoria como local, con Liam Delap liderando el ataque y un mediocampo compuesto por Moisés Caicedo y Enzo Fernández como doble pivote.

Del lado del Arsenal, Mikel Arteta tiene algunas dudas que resolver antes del encuentro. Leandro Trossard salió con un problema muscular en el partido ante el Bayern Munich, aunque el técnico español se mostró confiado en que el belga solo ha sufrido una lesión menor. Sin embargo, tanto Gabriel Martinelli como Noni Madueke están disponibles como alternativas competentes en el costado izquierdo, con el brasileño siendo el favorito para ocupar esa posición tras recuperarse de sus propios problemas físicos.

Las bajas confirmadas para los Gunners son Gabriel Magalhães por lesión en los isquiotibiales y Gabriel Jesús por falta de forma física, aunque este último recientemente completó un partido amistoso a puerta cerrada sin inconvenientes. Arteta fue esquivo respecto al estado de Viktor Gyökeres (isquiotibiales) y Kai Havertz (rodilla), indicando que ambos atacantes serían evaluados antes del partido para determinar si están listos para regresar. El Arsenal mantendría su estructura defensiva sólida con William Saliba y Pablo Hincapié en el centro de la zaga, mientras que en el mediocampo el trío compuesto por Wilmar Eze, Martín Zubimendi y Declan Rice buscaría controlar el centro del campo.

Probable formación de Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão Willian, João Pedro, Pedro Neto; Liam Delap.

Probable formación de Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Pablo Hincapié, Riccardo Calafiori; Wilmar Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Gabriel Martinelli.

Chelsea vs Arsenal: Ficha técnica