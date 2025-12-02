Un petrolero de bandera rusa denuncia un ataque cerca de Turquía, según autoridad marítima turca

FOTO DE ARCHIVO. El carguero ruso Angara en la entrada del mar Negro en el Bósforo, frente a Estambul, Turquía

Un petrolero de bandera rusa que navegaba de Rusia a Georgia cargado de aceite de girasol dijo que había sido atacado en aguas de la costa turca, pero sus 13 tripulantes resultaron ilesos, informó el martes la autoridad marítima turca.

El buque, MIDVOLGA-2, informó de que había sido atacado a 129 kilómetros de la costa de Turquía, pero no solicitó ayuda y se dirigía al puerto turco de Sinop, según dijo la Dirección de Asuntos Marítimos el martes en la red social X.

No dio más detalles sobre el ataque.

El viernes pasado, drones de la marina ucraniana atacaron dos petroleros sancionados en el mar Negro cuando se dirigían a un puerto ruso para cargar petróleo destinado a mercados extranjeros, un intento de Kiev de aumentar la presión sobre la vasta industria petrolera rusa.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el lunes que los ataques a buques comerciales en el mar Negro eran inaceptables y lanzó una advertencia a "todas las partes relacionadas".

Con información de Reuters