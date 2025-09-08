Julio Bárbaro le lanzó una durísima advertencia a Javier Milei: "Peor".

El ex diputado, escritor y analista político Julio Bárbaro le lanzó una dura advertencia al presidente Javier Milei, después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Qué dijo Bárbaro.

"El 26 de octubre está cerca, si no cambian va a ser peor", aseguró Bárbaro en A la Barbarossa, que sale por Telefe, en referencia a las elecciones para el Congreso de la Nación que se celebrarán el domingo 26 de octubre. "Si no cambian la política, va a ser peor", advirtió.

El analista político consideró que "tiene que haber cambios en la mentalidad del Presidente", y pidió: "Espero que nos salga". "Lo que tenemos que hacer es esperar los días de meditación para ver cuál es la resolución del Presidente", insistió.

Además, el ex diputado hizo una fuerte crítica de Javier Milei. "Fijate que el voto de los mercados para él es más importante que el de la gente", opinó.

Después de la derrota en las elecciones, Milei confirmó que su gobierno no cambiará el rumbo.

Para Bárbaro, Milei está llevando "a la quiebra" a la Argentina

Asimismo, el escritor aprovechó la pantalla de Telefe para profundizar sus cuestionamientos al gobierno del libertario. "Gobiernan economistas y nos llevan a la quiebra. Yo decía siempre: cuando gobernaron los militares perdimos la guerra, cuando gobernaron los economistas fuimos al default". Y agregó: "La concepción de la política integra la economía, pero no puede hacerse desde la economía. Y creo que el error es ese, el economicismo, la adoración del 'Dios Moneda' por encima del habitante, del ser humano".