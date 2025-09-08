Fuerza Patria se impuso en 99 de 135 municipios de la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza (LLA) en 99 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires en las elecciones bonaerenses de este domingo. Con más del 83% de los votos escrutados, el peronismo tenía el 46,92% de los votos en toda la Provincia, más de 13 puntos por delante del 33,87% de La Libertad Avanza.

Además, Fuerza Patria ganó en seis de las ocho secciones electorales: solamente perdió en la Quinta Sección Electoral, que incluye a General Pueyrredón y que tenía como cabeza de lista al intendente, Guillermo Montenegro, y en la Sexta Sección Electoral. Ganó en la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Séptima y la Octava.

A la hora de ver los resultados en los municipios, la Tercera Sección mostró una gran diferencia entre el peronismo y la alianza entre los libertarios y el PRO. Por ejemplo, en Avellaneda y en Berazategui, Fuerza Patria sacó más del 60% de los votos, mientras que en Lomas de Zamora cosechó más del 55%.

En el partido de La Matanza, el más extenso de toda la provincia de Buenos Aires, el peronismo tuvo el 53,34%; también fue abrumadora la ventaja de la alianza peronista en Merlo, donde consiguió el 49,26%.

Casi todo celeste: el mapa electoral de la provincia de Buenos Aires.

Sección por sección: Fuerza Patria se impuso en casi toda la Provincia

En cuatro secciones se votaron diputados provinciales y en la misma cantidad de distritos se eligieron senadores. En la Primera Sección Electoral, donde La Libertad Avanza tenía como candidato al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, Fuerza Patria se impone con más del 47%, equivalentes a cinco bancas del Senado, contra el 37,14% de los libertarios, que consiguen tres bancas.

En la Segunda Sección Electoral se eligen diputados y Fuerza Patria saca el 35,42%, porcentaje superior al 29,82% de La Libertad Avanza. En la Tercera Sección, la diferencia es todavía mayor: el peronismo cosecha el 53,81%, con más de 25 puntos por delante del 28,60% de los libertarios.

En la Cuarta y en la Séptima no se esperaba un triunfo del peronismo, al menos no por tanta diferencia: en la Cuarta, el peronismo gana 40,25% a 30,32% y en la Quinta, el triunfo es 38,21% contra 32,83%. También fue abrumador el triunfo de Fuerza Patria en la Octava Sección, la Sección Capital, donde venció 43,46% a 37,12% a la lista que encabeza Francisco Adorni, hermano del vocero de la Presidencia, Manuel Adorni.