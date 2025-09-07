Caras largas libertarias y cumbia en el búnker de Fuerza Patria

Se termina la jornada de votación y comienza la cobertura del conteo de los resultados de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires, con el escrutinio provisorio bajo la mirada atenta de partidos políticos, medios y ciudadanía. Según la Junta Electoral bonaerense, los primeros datos oficiales estarán disponibles desde las 21 horas, o cuando se haya cargado al menos el 30 % de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Rige la prohibición para difundir datos de boca de urna y encuestas y crece la expectativa: ¿Quién ganó hoy?

En estas elecciones, los bonaerenses definieron qué se vota: se renovaron 46 bancas en Diputados y 23 en el Senado provincial, además de autoridades municipales como concejales y consejeros escolares. El conteo y la publicación de resultados se realizan por secciones electorales, que permiten identificar tendencias por región y ajustar estimaciones de reparto de bancas.

Además del escrutinio provisorio, la Junta Electoral ya estableció que el recuento definitivo comenzará el sábado 13 de septiembre a partir de las 8 horas. Mientras tanto, los partidos seguirán la evolución de los números desde sus búnkeres, a la espera de las primeras proyecciones y del escrutinio final. Los nuevos legisladores asumirán en sus bancas el próximo 10 de diciembre.