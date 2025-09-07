EN VIVO
Momentos cruciales

Caras largas libertarias y cumbia en el búnker de Fuerza Patria

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Cerraron los comicios y crece la expectativa por conocer los resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires. Rige hasta las 21 la prohibición de difundir datos de boca de urna y encuestas de opinión. Enterate minuto a minuto quién gana hoy. 

Se termina la jornada de votación y comienza la cobertura del conteo de los resultados de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires, con el escrutinio provisorio bajo la mirada atenta de partidos políticos, medios y ciudadanía. Según la Junta Electoral bonaerense, los primeros datos oficiales estarán disponibles desde las 21 horas, o cuando se haya cargado al menos el 30 % de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Rige la prohibición para difundir datos de boca de urna y encuestas y crece la expectativa: ¿Quién ganó hoy?

En estas elecciones, los bonaerenses definieron qué se vota: se renovaron 46 bancas en Diputados y 23 en el Senado provincial, además de autoridades municipales como concejales y consejeros escolares. El conteo y la publicación de resultados se realizan por secciones electorales, que permiten identificar tendencias por región y ajustar estimaciones de reparto de bancas.

Además del escrutinio provisorio, la Junta Electoral ya estableció que el recuento definitivo comenzará el sábado 13 de septiembre a partir de las 8 horas. Mientras tanto, los partidos seguirán la evolución de los números desde sus búnkeres, a la espera de las primeras proyecciones y del escrutinio final. Los nuevos legisladores asumirán en sus bancas el próximo 10 de diciembre. 

Hace 6 minutos

Federico Pokorowski

Cautela en LLA a la espera del escrutinio

Voces medidas en el bunker de La Libertad Avanza. Sin embargo, dan a entender que cualquier posible resultado para cualquiera de las dos principales fuerzas en pugna será favorable por escaso margen.

 

Los distintos armadores mileistas en secciones por el momento no dan precisiones sobre las tendencias.

Hace 7 minutos

Se conocieron las primeras mesas testigo: qué dicen

Minutos después del cierre de los comicios, empezaron a conocerse las primeras mesas testigo, que muestran una posible proyección para cuando empiecen a conocerse los resultados. 

Leer la nota completa

Hace 14 minutos

La primera reacción de Milei

El presidente Javier Milei realizó sus primeras manifestaciones tras el cierre de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, al compartir un posteo del cineasta ultraoficialista Santiago Oría.


"FUERZA FISCALES AHORA. SE VIENE LA VERDADERA BATALLA. #YoVotoLLA", comentó Oría en su cuenta de X (ex Twitter).


El tuit fue reposteado por el propio Milei, anticipando que La Libertad Avanza espera pelear esta elección voto por voto.

Hace 19 minutos

Federico Pokorowski

Santiago Caputo llegó al bunker de LLA

Mientras el titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, daba declaraciones a la prensa, el asesor Presidencial Santiago Caputo ingresó al bunker del mileismo.

Hace 22 minutos

Cierran los comicios y se esperan los resultados en Lanús

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. Lanús elige la renovación de la mitad de su Concejo Deliberante y diputados por la Tercera Sección Electoral. Quiénes son los principales candidatos. 

Resultados de elecciones 2025 Buenos Aires: quién gana hoy en Lanús

Leer la nota completa

Hace 22 minutos

Se supo la primera decisión de Milei tras el cierre de los comicios en Buenos Aires

Sebastián Pareja, el armador de la Libertad Avanza, reveló la primera gran duda de Javier Milei con respecto a los resultados que ocurrieron hoy en la provincia.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Belén Bartoli

Suena el "bombón asesino" en el bunker de Fuerza Patria

En el bunker de Fuerza Patria hay optimismo y esperan los resultados que se conocerán desde las 21 como anticipó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

 

Al ritmo de "Bombón asesino" de Los Palmeras, los dirigentes empiezan a acercarse Grand Brizo Buenos Aires. En la puerta se montó un escenario desde donde se espera que hable Axel Kicillof.

 

El gobernador se encuentra con su familia y por la tarde acompañó a su hijo León a emitir su primer voto.

Hace 1 hora

El precio del dólar cripto anticipa los resultados de las elecciones bonaerenses

La cotización del tipo de cambio que se mueve todos los días en medio del proceso electoral adelanta los posibles resultados de los comicios realizados en la provincia de Buenos Aires.

Elecciones bonaerenses: el precio del dólar cripto anticipa los resultados

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Calendario de elecciones 2025: provincia por provincia, cuándo se vota

Solo cinco provincias todavía no tuvieron sus elecciones legislativas locales. Cuáles son y cuándo votan.

Calendario de elecciones 2025: provincia por provincia, cuándo se vota

El domingo 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán los representantes para renovar parte del Congreso de la Nación. Sin embargo, algunas provincias todavía no votaron a nivel provincial. ¿Cuál es el calendario electoral?

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados en La Matanza

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. En La Matanza se eligen diputados por las Tercera Sección y se renueva la mitad de los concejales. Quiénes son los principales candidatos. 
 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Bianco anunció que los resultados estarán a partir de las 21

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció que los resultados de las elecciones estarán a partir de las 21, "siempre y cuando esté escrutado el 30% de las mesas de todas las secciones electorales". 


"Respecto de la jornada electoral, ha transcurrido con total normalidad", dijo Bianco y agregó: "No hubo largas filas, fue un proceso realmente muy bien organizado".

Hace 1 hora

Elecciones 2025: qué se vota este domingo 7 de septiembre en Argentina

Este domingo serán las elecciones legislativas bonaerenses y los ciudadanos de la Provincia deberán renovar parte de su Legislatura. Qué cargos se eligen.

Elecciones 2025: qué se vota este domingo 7 de septiembre en Argentina

Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y más de 12 millones de bonaerenses están habilitados para votar. ¿Qué cargos se eligen?

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Federico Pokorowski

Primeras presencias en el bunker de LLA

Las primeras presencias comenzaron a arribar al bunker de La Libertad Avanza en Gonnet.

 

El titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, dio apenas unas declaraciones en las que dijo que el mileismo hizo una "elección buena" y se quejó de maniobras con "colores, romper y robar boleta".

 

Al salón Vonharv arribaron el militante Iñaki Gutiérrez y el cineasta Santiago Oría. No hay militancia presente por el momento.

Hace 1 hora

Pareja: “La elección fue buena más allá de las trapisondas de la vieja política”

El armador de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, dijo que la elección de hoy “fue buena más allá de las trapisondas de la vieja política”.

 

Pareja fue el primer referente del oficialismo a nivel nacional en hablar tras el cierre de los comicios y dijo que van a esperar hasta que estén los primeros cómputos para saber “para donde fue la ciudadanía”. Aunque agregó que el resultado fue “positivo” por el hecho de haber logrado contar con 45.171 fiscales en toda la provincia. “Eso hace que uno se sienta más respaldado y que La Libertad Avanza se está preparando para gobernar la provincia”, finalizó.

 

 

Hace 1 hora

Fueron a votar y terminaron presos: los 8 casos de las elecciones en Buenos Aires

Ocho personas fueron a votar este domingo mientras tenían un pedido de captura, por lo que la Policía informó sus detenciones. 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Iñaki Gutiérrez: "Estamos haciendo una elección histórica"

Iñaki Gutiérrez, responsable de manejar la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, aseguró que La Libertad Avanza está haciendo "una elección histórica".

 

En su cuenta de X, expresó: "Los votos están, hace falta cuidarlos. Le pido a todos los fiscales que luchen hasta el último minuto. Tenemos que ganarle al inútil de Kicillof".

 

 

Hace 1 hora

Cerraron los comicios y hay expectativas por los resultados

Hasta las 21 horas rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas. Desde la sede del Correo Argentino en Monte Grande se transmitirán los resultados oficiales de toda la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria y La Libertad Avanza aportan los principales candidatos. 

La Libertad Avanza de Javier Milei y Fuerza Patria de Axel Kicillof son los principales frentes electorales que se disputan las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Expectativa en Mar del Plata: cierran los comicios y se esperan los resultados

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. La principal ciudad balnearia del país elige 5 senadores y 12 concejales. Quiénes son los principales candidatos. 

Resultados de elecciones 2025 Buenos Aires: quién gana hoy en Mar del Plata.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Expectativa en La Plata: cierran los comicios y se esperan resultados

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. La capital de la provincia de Buenos Aires renueva Concejo Deliberante y diputados provinciales. Quiénes son los principales candidatos. 

Quién ganó hoy en La Plata

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Se terminó la votación y comienza el recuento de votos para conocer el resultado de las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Rige la prohibición de difundir datos de boca de urna y encuestas. Los primeros números se esperan a partir de las 21, cuando se lleve escrutado al menos el 30% en cada una de las ocho secciones electorales. 

Hace 1 hora

Cerraron las urnas: hasta las 16 votó el 50,5% del electorado

 La votación terminó a las 18 y los primeros resultados oficiales se darán a conocer a las 21. Rige la prohibición para difundir datos de boca de urna. 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Resultados de elecciones 2025 Buenos Aires: quién gana en Quilmes

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. Los primeros bocas de urnas dan los primeros datos del potencial ganador en Quilmes.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Qué pasa con las encuestas y los boca de urna en las elecciones 2025 de Buenos Aires

Este domingo serán las elecciones bonaerenses y habrá ciertas restricciones para conocer los boca de urna. ¿A qué hora se conocen los primeros resultados?

Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y 48 horas antes comenzará a regir la veda electoral. ¿Qué pasa con las encuestas y los boca de urna?

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Crece la expectativa antes del cierre de los comicios

Resta solo media hora para que terminen las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. A partir de las 18, se cierran las mesas de votación y comenzará el recuento de votos para conocer el resultado y saber finalmente quién ganó hoy

Hace 2 horas

Cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados en Avellaneda

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. Los primeros bocas de urnas dan los primeros datos del potencial ganador en Avellaneda.

Leer la nota completa
Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas