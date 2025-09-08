Elecciones 2025 en Buenos Aires: cómo queda la legislatura bonaerense

Luego de una jornada histórica en la provincia de Buenos Aires, con más del 86% de las mesas escrutadas, el peronismo logró imponerse y consiguió un triunfo arrasador en las elecciones 2025. Hasta el momento, tras una participación de casi el 63% del padrón electoral, Fuerza Patria cosechó 46,95% de los votos y La Libertad Avanza, en segundo lugar, 33,86%. De esta manera, el gobernador Axel Kicillof celebra en su búnker de La Plata y generó un tsunami político dentro de la gestión nacional, quienes buscaron quitarle peso a los comicios pero terminaron impactando de lleno en la interna y en el gobierno.

Según indica la página oficial de los resultados de las elecciones bonaerenses, el peronismo consiguió más de 3.4 millones de votos; mientras que el partido libertario -claramente golpeado por la elección provincial- alcanzó los 2.4 millones. Por detrás, con el 5,42%, aparece Somos Buenos Aires y con el 4,37%, lo sigue el Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad (FIT-U).

Cómo quedó conformada la legislatura bonaerense

Diputados provinciales en PBA

Los principales triunfadores, como era de esperarse, son Unión por la Patria o Fuerza Patria y La Libertad Avanza. De 37 diputados, FP debía renovar 19 y con los cosechado en las diferentes secciones, logró aumentar sus bancas a 39. Por otro lado, el partido libertario -en su alianza con el PRO- posee 25 lugares en la legislatura, renovando 13. Al igual que el peronismo, sumó bancadas: ahora, serán 30 diputados.

Show more

Senadores provinciales en PBA

Tanto Fuerza Patria como La Libertad Avanza, como se vio reflejado en el caso de Diputados, se vieron beneficiados con la votación. Mientras el peronismo buscaba renovar 10 de 21 lugares; consiguió tres bancas más. Mientras que la alianza LLA+PRO, que se jugaba 5 de 13 lugares, también sumó tres alcanzando los 16 diputados.

Show more

NOTA EN DESARROLLO