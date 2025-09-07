La Libertad Avanza de Javier Milei y Fuerza Patria de Axel Kicillof son los principales frentes electorales que se disputan las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Por primera vez en su historia, la provincia de Buenos Aires desdobló sus elecciones 2025 de las nacionales. De esta manera, este domingo 7 de septiembre los y las bonaerenses elegirán diputados y senadores provinciales, y concejales y consejeros escolares en 135 distritos. Hasta las 21 horas rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas. A partir de ese horario y desde la sede del Correo Argentino en Monte Grande, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, será la voz oficial de transmitir los resultados oficiales e informar quién gana hoy. La misma se hará cuando esté el 30% de la carga de los telegramas de cada una de las 8 secciones electorales.

En todo el territorio provincial hay 14.376.592 de electores habilitados, distribuidos en 6.934 los locales de votación (Escuelas) en donde habrá 41.189 mesas. El gobierno de Axel Kicillof dispondrá de 28.778 policías y se sumarán 6.000 efectivos de Fuerzas Federales. El Comando Electoral, que estará a cargo del ministerio de Seguridad provincial, funcionará en la sede de 1 y 60, en La Plata. Habrá 138 subcomandos electorales, es decir uno por cada municipio y 3 en La Matanza y 2 en General Pueyrredón debido a su composición demográfica.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Todos los candidatos de estas elecciones 2025 en las 8 secciones

Primera Sección Electoral (se eligen 8 senadores)

Municipios que la componen: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Principales candidatos:

LLA-PRO: Diego Valenzuela

Fuerza Patria: Gabriel Katopodis

Somos Buenos Aires: Julio Zamora

FIT: Romina Del Plaá

Nuevo MAS: Lucas Correa

Política Obrera: Pablo Busch

Potencia: Felix Lonigro

Segunda Sección Electoral (se eligen 11 diputados)

Municipios que la componen: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Principales candidatos:

LLA-PRO: Natalia Blanco

Fuerza Patria: Diego Nanni

FIT: Jorge Núñez

Nuevo MAS: Florencia González

Política Obrera: Ademar Marabert

Potencia: Ariel Bianchi

Tercera Sección Electoral (se eligen 18 diputados)

Municipios que la componen: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Principales candidatos:

LLA-PRO: Maximiliano Bondarenko

Fuerza Patria: Verónica Magario

Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini

FIT: Nicolás Del Caño

Nuevo MAS: Juan Cruz Ramat

Política Obrera: Marcelo Ramal

Potencia: Santiago Mac Goey

Show more

Cuarta Sección Electoral (se eligen 8 senadores)

Municipios que la componen: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Principales candidatos:

LLA-PRO: Gonzalo Cabezas

Fuerza Patria: Diego Videla

Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca

FIT: Alejandro Martínez

Nuevo MAS: Emilio Almada

Política Obrera: Sonia Rodríguez

Potencia: Andrea Passerini

Quinta Sección Electoral (se eligen 5 senadores)

Municipios que la componen: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Principales candidatos:

LLA-PRO: Guillermo Montenegro

Fuerza Patria: Fernanda Raverta

Somos Buenos Aires: Fernando Martini

FIT: Alejandro Martínez

Nuevo MAS: Marcos Pascuan

Política Obrera: María Agustina Vaccaroni

Potencia: Fabio Molinero

Sexta Sección Electoral (se eligen 11 diputados)

Municipios que la componen: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

Principales candidatos:

LLA-PRO: Oscar Liberman

Fuerza Patria: Alejandro Di Chiara

Somos Buenos Aires: Andrés De Leo

FIT: Héctor Zaris

Nuevo MAS: Paula Abal

Política Obrera: Carlos Martín Grecco

Potencia: Miguel Donadio

Séptima Sección Electoral (se eligen 3 senadores)

Municipios que la componen: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.

Principales candidatos:

LLA-PRO: Alejandro Speroni

Fuerza Patria: María Inés Laurini

Somos Buenos Aires: Matías Balsamello

FIT: Daniel Marín

Nuevo MAS: Sofía Carneiro

Potencia: Pedro Vigneau

Octava Sección Electoral (se eligen 6 diputados)

Municipio que la componen: La Plata.

Principales candidatos: