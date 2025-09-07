Por primera vez en su historia, la provincia de Buenos Aires desdobló sus elecciones 2025 de las nacionales. De esta manera, este domingo 7 de septiembre los y las bonaerenses elegirán diputados y senadores provinciales, y concejales y consejeros escolares en 135 distritos. Hasta las 21 horas rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas. A partir de ese horario y desde la sede del Correo Argentino en Monte Grande, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, será la voz oficial de transmitir los resultados oficiales e informar quién gana hoy. La misma se hará cuando esté el 30% de la carga de los telegramas de cada una de las 8 secciones electorales.
En todo el territorio provincial hay 14.376.592 de electores habilitados, distribuidos en 6.934 los locales de votación (Escuelas) en donde habrá 41.189 mesas. El gobierno de Axel Kicillof dispondrá de 28.778 policías y se sumarán 6.000 efectivos de Fuerzas Federales. El Comando Electoral, que estará a cargo del ministerio de Seguridad provincial, funcionará en la sede de 1 y 60, en La Plata. Habrá 138 subcomandos electorales, es decir uno por cada municipio y 3 en La Matanza y 2 en General Pueyrredón debido a su composición demográfica.
Todos los candidatos de estas elecciones 2025 en las 8 secciones
Primera Sección Electoral (se eligen 8 senadores)
- Municipios que la componen: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Principales candidatos:
- LLA-PRO: Diego Valenzuela
- Fuerza Patria: Gabriel Katopodis
- Somos Buenos Aires: Julio Zamora
- FIT: Romina Del Plaá
- Nuevo MAS: Lucas Correa
- Política Obrera: Pablo Busch
- Potencia: Felix Lonigro
Segunda Sección Electoral (se eligen 11 diputados)
- Municipios que la componen: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.
Principales candidatos:
- LLA-PRO: Natalia Blanco
- Fuerza Patria: Diego Nanni
- FIT: Jorge Núñez
- Nuevo MAS: Florencia González
- Política Obrera: Ademar Marabert
- Potencia: Ariel Bianchi
Tercera Sección Electoral (se eligen 18 diputados)
- Municipios que la componen: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.
Principales candidatos:
- LLA-PRO: Maximiliano Bondarenko
- Fuerza Patria: Verónica Magario
- Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini
- FIT: Nicolás Del Caño
- Nuevo MAS: Juan Cruz Ramat
- Política Obrera: Marcelo Ramal
- Potencia: Santiago Mac Goey
Cuarta Sección Electoral (se eligen 8 senadores)
- Municipios que la componen: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Principales candidatos:
- LLA-PRO: Gonzalo Cabezas
- Fuerza Patria: Diego Videla
- Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca
- FIT: Alejandro Martínez
- Nuevo MAS: Emilio Almada
- Política Obrera: Sonia Rodríguez
- Potencia: Andrea Passerini
Quinta Sección Electoral (se eligen 5 senadores)
- Municipios que la componen: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.
Principales candidatos:
- LLA-PRO: Guillermo Montenegro
- Fuerza Patria: Fernanda Raverta
- Somos Buenos Aires: Fernando Martini
- FIT: Alejandro Martínez
- Nuevo MAS: Marcos Pascuan
- Política Obrera: María Agustina Vaccaroni
- Potencia: Fabio Molinero
Sexta Sección Electoral (se eligen 11 diputados)
- Municipios que la componen: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.
Principales candidatos:
- LLA-PRO: Oscar Liberman
- Fuerza Patria: Alejandro Di Chiara
- Somos Buenos Aires: Andrés De Leo
- FIT: Héctor Zaris
- Nuevo MAS: Paula Abal
- Política Obrera: Carlos Martín Grecco
- Potencia: Miguel Donadio
Séptima Sección Electoral (se eligen 3 senadores)
- Municipios que la componen: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.
Principales candidatos:
- LLA-PRO: Alejandro Speroni
- Fuerza Patria: María Inés Laurini
- Somos Buenos Aires: Matías Balsamello
- FIT: Daniel Marín
- Nuevo MAS: Sofía Carneiro
- Potencia: Pedro Vigneau
Octava Sección Electoral (se eligen 6 diputados)
- Municipio que la componen: La Plata.
Principales candidatos:
- LLA-PRO: Juan Esteban Osaba
- Fuerza Patria: Ariel Archanco
- Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti
- FIT: Laura Cano
- Nuevo MAS: Facundo Díaz
- Política Obrera: Sergio Gómez de Saravia
- Potencia: Jorge Metz
