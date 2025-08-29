Quiénes son los candidatos en San Miguel en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son.

El próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán sus elecciones legislativas y uno de los distritos claves es San Miguel, ubicado dentro una de las secciones electorales con más votantes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se vota y quiénes son los candidatos locales?
Elecciones 2025: qué se vota en San Miguel
San Miguel forma parte de la Primera Sección Electoral. Esta está compuesta por otros 23 municipios y aporta aproximadamente 5 millones de electores de la Provincia. Este año los comicios en Buenos Aires son desdoblados de las legislativas nacionales y conservan la modalidad de votación con boletas partidarias.
La Provincia no implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales del 26 octubre. “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.
Al ir a votar, los ciudadanos de San Miguel habilitados para emitir su voto deberán elegir:
- Los ocho senadores provinciales que representen a la Primera Sección en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
- Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.
- Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.
Quiénes son los candidatos locales en San Miguel
El distrito de San Miguel deberá renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido son:
Fuerza Patria
- Juan José Castro
- María Ortiz Celeste
La Libertad Avanza
- Agustín Tomás Puiggiari
- María Belén Arrua
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
- Agustina Belén Barrio
- Leonado Esteban González
Es Con Vos Es Con Nosotros
- Patricia Susana Escalante
- Tomás Javier Accardo
Alianza Nuevos Aires
- Gustavo Falchi
- Sandra Noemí Río
Alianza Potencia
- Luis Marcelo Ambriosano
- Marisa Inés Sosa
Alianza Somos Buenos Aires
- Claudio Luis Perez
- Romina Alejandra Subidia
Alianza Unión Y Libertad
- Joel Aaron Cordero Billadon
- Silvia Mabel Rojo
Primero San Miguel
- Héctor Calvente
- Catalina María Buitraigo
Movimiento Avanzada Socialista
- Soledad Victoria Yapura
- Agustín Javier Saborido
Partido Frente Patriota Federal
- Claudio Daniel Brizuela
- Laura Emilce Robles
Partido Política Obrera
- Ezequiel David Amarilla
- Cecilia Vanesa Bravo
Partido Tiempo De Todos
- Gabriel Alcides Talavera
- Débora Silvina Talavera
Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral 2025
Este año a muchos electores provinciales les cambió el establecimiento para ir a votar. Por eso, para unas elecciones más organizadas es recomendable consultar el padrón y, además, conocer la mesa designada para facilitar la elección. Consultar el padrón electoral es muy simple:
- Ingresar al sitio del padrón electoral online.
- Completar con el número de DNI en el campo correspondiente.
- Elegir el sexo como aparece en el DNI.
- Rellenar el campo de verificación de seguridad.
- Hacer click en “Consultar”.