Quiénes son los candidatos en San Miguel en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son.

El próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán sus elecciones legislativas y uno de los distritos claves es San Miguel, ubicado dentro una de las secciones electorales con más votantes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se vota y quiénes son los candidatos locales?

Elecciones 2025: qué se vota en San Miguel

San Miguel forma parte de la Primera Sección Electoral. Esta está compuesta por otros 23 municipios y aporta aproximadamente 5 millones de electores de la Provincia. Este año los comicios en Buenos Aires son desdoblados de las legislativas nacionales y conservan la modalidad de votación con boletas partidarias.

La Provincia no implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales del 26 octubre. “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.

Al ir a votar, los ciudadanos de San Miguel habilitados para emitir su voto deberán elegir:

Los ocho senadores provinciales que representen a la Primera Sección en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

que representen a la Primera Sección en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.

para renovar el Concejo Deliberante local. Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.

Quiénes son los candidatos locales en San Miguel

El distrito de San Miguel deberá renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido son:

Fuerza Patria

Juan José Castro

María Ortiz Celeste

La Libertad Avanza

Agustín Tomás Puiggiari

María Belén Arrua

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

Agustina Belén Barrio

Leonado Esteban González

Es Con Vos Es Con Nosotros

Patricia Susana Escalante

Tomás Javier Accardo

Alianza Nuevos Aires

Gustavo Falchi

Sandra Noemí Río

Alianza Potencia

Luis Marcelo Ambriosano

Marisa Inés Sosa

Alianza Somos Buenos Aires

Claudio Luis Perez

Romina Alejandra Subidia

Quiénes son los candidatos en San Miguel en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son.

Alianza Unión Y Libertad

Joel Aaron Cordero Billadon

Silvia Mabel Rojo

Primero San Miguel

Héctor Calvente

Catalina María Buitraigo

Movimiento Avanzada Socialista

Soledad Victoria Yapura

Agustín Javier Saborido

Partido Frente Patriota Federal

Claudio Daniel Brizuela

Laura Emilce Robles

Partido Política Obrera

Ezequiel David Amarilla

Cecilia Vanesa Bravo

Partido Tiempo De Todos

Gabriel Alcides Talavera

Débora Silvina Talavera

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral 2025

Este año a muchos electores provinciales les cambió el establecimiento para ir a votar. Por eso, para unas elecciones más organizadas es recomendable consultar el padrón y, además, conocer la mesa designada para facilitar la elección. Consultar el padrón electoral es muy simple:

Ingresar al sitio del padrón electoral online. Completar con el número de DNI en el campo correspondiente. Elegir el sexo como aparece en el DNI. Rellenar el campo de verificación de seguridad. Hacer click en “Consultar”.