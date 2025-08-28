Kicillof, confiado en la campaña electoral: "Los intendentes se pusieron a la cabeza"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró optimista de cara a las elecciones para la Legislatura bonaerense del domingo 7 de septiembre. Además, cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei al marcar cada una de las diferencias con "el modelo de la provincia" que prioriza un Estado presente.

En diálogo con el canal de stream AZZ, subrayó que "los 84 intendentes del peronismo" se "han puesto a la cabeza" la campaña de cara a los comicios; "los que están encabezando sus listas y los que no". "Todos recontra quieren ganar, todos los sectores del peronismo. Fuerza Patria, una sola boleta, defendiendo la boleta", agregó.

"La elección desdoblada de la provincia de Buenos Aires permitió también revalorizar lo que se está haciendo y no se nacionalizó. Fue defender al modelo de la Provincia contra el modelo de Nación", añadió.

El mandatario provincial señaló que, "hace tres meses", las encuestas le daban un ventaja de "15 puntos" a la alianza de La Libertad Avanza y el PRO sobre el peronismo. "Hoy estamos competitivos, estamos en condiciones de pelear esta elección", consideró y agregó: "Ojalá nos vaya mejor, ojalá en la suma ganemos, ojalá. Yo siempre trabajé como si fuéramos perdiendo la elección, lo hice siempre".

Además, el gobernador fue crítico del modelo del Gobierno nacional, que consideró que está "aferrado al dólar" y que tiene como único plan económico el "dólar quieto". "El plan económico de Milei es sostener el dolar bajo y el salario bajo", explicó.

"Milei, volvé a putear"

"Me impactó el día que Milei dijo 'voy a dejar de insultar'", reveló Axel Kicillof en la entrevista que la hicieron en el canal de stream. "El día que Milei dijo 'no voy a putear más, uno se pregunta por qué deja de putear. ¿No era que Milei era un tipo que era incontenible, que siempre hablaba con la verdad?", continuó.

Asimismo, remarcó: "Ñe hicieron un focus group y le dio mal. Y Milei, que era genuino, que te canta las 40, un día deja de putear. Yo prefiero al Milei puteador". Y concluyó: "Volvé a putear, Milei, si eras tan guapo".