Kicillof vuelve a la Primera, la sección clave para la elección del domingo 7

Luego de acompañar al candidato a senador Gabriel Katopodis en un acto en Pilar, el gobernador Axel Kicillof estará este jueves en Mercedes y Luján, otros dos municipios de la Primera sección electoral, donde se jugará buena parte de la elección bonaerense del próximo domingo 7 de septiembre. En la semana final de la campaña, que todavía se está diagramando, el gobernador visitará el martes San Martín, uno de los municipios más populosos de la Primera y pago chico de Katopodis, dos veces ex intendente. Celebrarán juntos el Día de la Industria, fecha emblemática para un Conurbano que sufre como pocos territorios la falta de un política industrial. Así como el presidente Javier Milei intentó hacer pie en la Tercera sección con su caravana trunca en Lomas de Zamora, Kicillof tiene un ojo puesto en la Primera -más complicada para el peronismo- como la geografía que puede resolver el pleito bonaerense

Kicillof encabezó un acto en defensa del sistema de salud, muy oportuno en el contexto.