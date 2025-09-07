Cierran los comicios en el municipio de Avellaneda, en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires 2025. Mientras los primeros sondeos comienzan a tomar fuerza y se mantiene la prohibición de difundir los bocas de urna hasta las 21, se esperan los resultados oficiales.

Las dos fuerzas principales que se enfrentan son Fuerza Patria y La Libertad Avanza, tal como ocurre en la gran mayoría de los municipios bonaerenses. En este caso, el intendente Jorge Ferraresi es la cabeza del peronismo y una de las figuras más fuertes de la jurisdicción; mientras que el libertario Cristian Fratini intenta competirle cabeza a cabeza.

Qué se elige hoy en Avellaneda: los candidatos

Los ciudadanos de Avellaneda deberán renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. En total, se elegirán 12 de los 24 concejales que representan a las fuerzas políticas del municipio.

Fuerza Patria

Jorge Horacio Ferraresi (actual intendente de Avellaneda)

Claudia Cecilia Colaso

La Libertad Avanza

Cristian Alfredo Fratini

Verónica Alejandra Sagol

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

Claudia Alejandra Versellino

Sergio Esteban Leiva

Partido Libertario

Christopher Milton Herrera

Laura Monserrat Benítez

Alianza Nuevos Aires

Reinaldo Adrián Berdun

Lorena Paola Giuliano

Alianza Potencia

Matilde Rosa Fernández

Héctor Manuel Hernández

Somos Buenos Aires

Rodrigo Emilio Galetovich

Melisa Andre Gorosito

Alianza Unión y Libertad

Arnaldo Horacio Díaz

Norma Marina Hamid

Movimiento Avanzada Socialista

Martín Andrés González Bayón

Patricia Angélica Fernández

Partido Frente Patriota Federal

Gustavo Rodolfo Cafaro

Claudia Herminia Encima Monje

Partido Política Obrera