Cierran los comicios en el municipio de Avellaneda, en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires 2025. Mientras los primeros sondeos comienzan a tomar fuerza y se mantiene la prohibición de difundir los bocas de urna hasta las 21, se esperan los resultados oficiales.
Las dos fuerzas principales que se enfrentan son Fuerza Patria y La Libertad Avanza, tal como ocurre en la gran mayoría de los municipios bonaerenses. En este caso, el intendente Jorge Ferraresi es la cabeza del peronismo y una de las figuras más fuertes de la jurisdicción; mientras que el libertario Cristian Fratini intenta competirle cabeza a cabeza.
Qué se elige hoy en Avellaneda: los candidatos
Los ciudadanos de Avellaneda deberán renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. En total, se elegirán 12 de los 24 concejales que representan a las fuerzas políticas del municipio.
Fuerza Patria
- Jorge Horacio Ferraresi (actual intendente de Avellaneda)
- Claudia Cecilia Colaso
La Libertad Avanza
- Cristian Alfredo Fratini
- Verónica Alejandra Sagol
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
- Claudia Alejandra Versellino
- Sergio Esteban Leiva
Partido Libertario
-
Christopher Milton Herrera
-
Laura Monserrat Benítez
Alianza Nuevos Aires
- Reinaldo Adrián Berdun
- Lorena Paola Giuliano
Alianza Potencia
- Matilde Rosa Fernández
- Héctor Manuel Hernández
Somos Buenos Aires
- Rodrigo Emilio Galetovich
- Melisa Andre Gorosito
Alianza Unión y Libertad
- Arnaldo Horacio Díaz
- Norma Marina Hamid
Movimiento Avanzada Socialista
- Martín Andrés González Bayón
- Patricia Angélica Fernández
Partido Frente Patriota Federal
- Gustavo Rodolfo Cafaro
- Claudia Herminia Encima Monje
Partido Política Obrera
- Silvia Elena Allocati
- Rubén Giménez