Quiénes son los candidatos en Avellaneda en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

El próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses deberán acudir a las urnas para votar y, entre los diferentes distritos, se encuentra Avellaneda que pertenece a la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se vota y quienes son los candidatos locales?



Elecciones 2025: qué se vota en Avellaneda este domingo 7 de septiembre

La provincia de Buenos Aires tendrá sus elecciones legislativas el próximo domingo donde se buscará renovar 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. Al pertenecer a la Tercera Sección Electora, que cuenta con 4.637.863 votantes habilitados para sufragar, los ciudadanos de Avellaneda deberán votar para la renovación de 18 diputados provinciales.

Además, el partido de Avellaneda deberá renovar los cargos de concejales municipales, de su Concejo Deliberante, y los consejeros escolares. Este año la provincia de Buenos Aires tiene comicios desdoblados de las elecciones legislativas nacionales y conservan la modalidad de votación con boletas partidarias.

A diferencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Provincia no implementará la Boleta Única de Papel (BUP). “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos locales en Avellaneda

Los ciudadanos de La Plata deberán renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido político son:

Fuerza Patria

Jorge Horacio Ferraresi (Actual intendente de Avellaneda)

Claudia Cecilia Colaso

La Libertad Avanza

Cristian Alfredo Fratini

Verónica Alejandra Sagol

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

Claudia Alejandra Versellino

Sergio Esteban Leiva

Partido Libertario

Critopher Milton Herrera

Laura Monserrat Benítez

Alianza Nuevos Aires

Reinaldo Adrián Berdun

Lorena Paola Giuliano

Alianza Potencia

Matilde Rosa Fernández

Héctor Manuel Hernández

Somos Buenos Aires

Rodrigo Emilio Galetovich

Melisa Andre Gorosito

Alianza Unión y Libertad

Arnaldo Horacio Díaz

Norma Marina Hamid

Movimiento Avanzada Socialista

Martín Andrés González Bayón

Patricia Angélica Fernández

Partido Frente Patriota Federal

Gustavo Rodolfo Cafaro

Claudia Herminia Encima Monje

Partido Política Obrera

Silvia Elena Allocati

Rubén Giménez

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral 2025

Este año a muchos electores provinciales les cambió el establecimiento para ir a votar. Por eso, para unas elecciones más organizadas es recomendable consultar el padrón y, además, conocer la mesa designada. Hacerlo es muy simple: