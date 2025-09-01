Quiénes son los candidatos en Avellaneda en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

El próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses deberán acudir a las urnas para votar y, entre los diferentes distritos, se encuentra Avellaneda que pertenece a la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se vota y quienes son los candidatos locales?
Elecciones 2025: qué se vota en Avellaneda este domingo 7 de septiembre
La provincia de Buenos Aires tendrá sus elecciones legislativas el próximo domingo donde se buscará renovar 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. Al pertenecer a la Tercera Sección Electora, que cuenta con 4.637.863 votantes habilitados para sufragar, los ciudadanos de Avellaneda deberán votar para la renovación de 18 diputados provinciales.
Además, el partido de Avellaneda deberá renovar los cargos de concejales municipales, de su Concejo Deliberante, y los consejeros escolares. Este año la provincia de Buenos Aires tiene comicios desdoblados de las elecciones legislativas nacionales y conservan la modalidad de votación con boletas partidarias.
A diferencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Provincia no implementará la Boleta Única de Papel (BUP). “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos locales en Avellaneda
Los ciudadanos de La Plata deberán renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido político son:
Fuerza Patria
- Jorge Horacio Ferraresi (Actual intendente de Avellaneda)
- Claudia Cecilia Colaso
La Libertad Avanza
- Cristian Alfredo Fratini
- Verónica Alejandra Sagol
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
- Claudia Alejandra Versellino
- Sergio Esteban Leiva
Partido Libertario
-
Critopher Milton Herrera
-
Laura Monserrat Benítez
Alianza Nuevos Aires
- Reinaldo Adrián Berdun
- Lorena Paola Giuliano
Alianza Potencia
- Matilde Rosa Fernández
- Héctor Manuel Hernández
Somos Buenos Aires
- Rodrigo Emilio Galetovich
- Melisa Andre Gorosito
Alianza Unión y Libertad
- Arnaldo Horacio Díaz
- Norma Marina Hamid
Movimiento Avanzada Socialista
- Martín Andrés González Bayón
- Patricia Angélica Fernández
Partido Frente Patriota Federal
- Gustavo Rodolfo Cafaro
- Claudia Herminia Encima Monje
Partido Política Obrera
- Silvia Elena Allocati
- Rubén Giménez
Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral 2025
Este año a muchos electores provinciales les cambió el establecimiento para ir a votar. Por eso, para unas elecciones más organizadas es recomendable consultar el padrón y, además, conocer la mesa designada. Hacerlo es muy simple:
- Ingresar al sitio del padrón electoral online.
- Completar con el número de DNI en el campo correspondiente.
- Elegir el sexo como aparece en el DNI.
- Rellenar el campo de verificación de seguridad.
- Hacer click en “Consultar”.