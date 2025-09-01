Así será el cierre de campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

A 6 días de las primeras elecciones desdobladas en la provincia más poblada de la Argentina, desde Fuerza Patria habrá diferentes actos en los distritos claves para el peronismo. El massismo, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro - principales fuerzas políticas del peronismo - tendrán actos locales y seccionales hasta el jueves inclusive.

En las últimas horas, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se mostró optimista de cara a las elecciones. "Los 84 intendentes del peronismo se han puesto a la cabeza la campaña de cara a los comicios”, afirmó en el canal de stream AZZ. “Todos recontra quieren ganar, todos los sectores del peronismo. Fuerza Patria, una sola boleta, defendiendo la boleta”, agregó.

El mandatario provincial señaló que "hace tres meses" las encuestas le daban un ventaja de "15 puntos" a la alianza de La Libertad Avanza y el PRO sobre el peronismo. "Hoy estamos competitivos, estamos en condiciones de pelear esta elección", consideró y agregó: "Ojalá nos vaya mejor, ojalá en la suma ganemos, ojalá. Yo siempre trabajé como si fuéramos perdiendo la elección, lo hice siempre".

Los actos en los distritos

Según detalló el propio ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno, Axel Kicillof estará a la tarde en Florencio Varela para cerrar el plenario de trabajo del Movimiento Evita - en el que estarán unos 1500 militantes - en la Sociedad de Fomento Gobernador Monteverde. Lo hará junto al intendente local, Andrés Watson; y también estarán Emilio Pérsico y la intendenta, Mariel Fernandez.

El martes hará foco en recorridas centradas en las pymes y fábricas por el Día de la Industria. Visitará la empresa “Ecofactory” que realiza bolsas reutilizables y compostables en Vicente Lopez, y luego visitará la fábrica “Tecmade S.A” en Tres de Febrero. Estará acompañado del ministro de Infraestructura y primer candidato a senador por la Primera Sección, Gabriel Katopodis.

Sergio Massa en un actividad el fin de semana

Finalmente, participará del acto por el Día de la Industria en San Martín en el centro Miguelete. “Van a estar cámaras empresariales. sindicatos, los intendentes de la sección electoral y candidatos a legisladores”, detalló Bianco. La candidata a senadora bonaerense, Malena Galmarini participará de la actividad. Sergio Massa, líder del Frente Renovador también dirá presente y habrá una foto política de relevancia entre dos de los tres referentes del peronismo tripartito.

Para los días miércoles y jueves la “agenda está en construcción”, dijo el ministro pero adelantó que harán “recorridas por distritos del conurbano” y por la capital provincial. En tanto, desde el Frente Renovador detallaron a este medio que “el miércoles harán el cierre de campaña de Tigre”, distrito de la primera sección. Malena Galmarini será una de las figuras de renombre presentes en el mismo. Sobre la presencia del Gobernador, aún no estaba confirmada.

El mismo miércoles en La Plata habría una recorrida de obras en escuelas con el intendente Julio Alak, los candidatos locales y el mandatario. El jueves también habrá recorridas por la capital provincial con el mandatario.

Desde La Cámpora informaron que el jueves por la tarde “harán un cierre de la lista de Quilmes” con los candidatos locales y con su intendenta y candidata a diputada por la tercera sección, Mayra Mendoza. El lugar tentativo sería en una de las tantas plazas en la que la gestión local hizo obras.