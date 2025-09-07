EN VIVO
Elecciones 2025

Expectativa en Mar del Plata: cierran los comicios y se esperan los resultados

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. La principal ciudad balnearia del país elige 5 senadores y 12 concejales. Quiénes son los principales candidatos. 

07 de septiembre, 2025 | 18.00

Este domingo los bonaerenses se acercaron a las urnas para votar a sus representantes para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y los Concejos Deliberantes y uno de los distritos más importantes es General Pueyrredón, que incluye a Mar del Plata y que forma parte de la Quinta Sección Electoral. Desde ahora y hasta las 21 rige la prohibición para difundir sondeos de boca de urna y encuestas, a la espera de los resultados oficiales. Crece la expectativa para saber quién gana hoy. 

¿Qué se elije hoy en Mar del Plata?

Los bonaerenses eligieron hoy a representantes para cargos municipales y provinciales. En particular en el municipio de General Pueyrredón, que incluye a Mar del Plata, se renovaron cinco bancas para el Senado provincial y 12 cargos para el Concejo Deliberante. 

¿Quiénes son los candidatos en Mar del Plata?

Senadores de La Libertad Avanza

  • 1: Guillermo Montenegro
  • 2: María Cecilia Martínez
  • 3: Matías Miguel De Urraza
  • 4: María Luján Fiego
  • 5: Luis Mariano Jesús Valiante

Senadores de Fuerza Patria

  • 1: Fernanda Raverta
  • 2: Jorge Paredi
  • 3: María Laura García
  • 4: Marcelo Fabián Sosa
  • 5: Nancy Andrea Cáceres

Senadores del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad 

  • 1: Alejandro Martínez
  • 2: Victoria Libertad Martínez
  • 3: Miguel Ángel Arena
  • 4: Sonia Magasinik
  • 5: Nahuel Domínguez

 Senadores de Somos Buenos Aires 

  • 1: Roberto Maximiliano Suescun
  • 2: María Eugenia Libera
  • 3: Carlos Damián Unibaso
  • 4: María Haydee Condino
  • 5: Emanuel Pecarrere

Senadores del Nuevo MAS

  • 1: Marcos Pascuán
  • 2: Nora Caro
  • 3: Facundo Eduardo Beccalli
  • 4: Natalia Soledad San Miguel
  • 5: Miguel Dario Pilcic

Senadores de Política Obrera

  • 1: María Agustina Vaccaroni
  • 2: Germán Marcelo Olivera
  • 3: María Inés Meisegeier
  • 4: Antonio José Levato
  • 5: Daniela Rumbola Suárez

Senadores de Potencia

  • 1: Fabio Adrián Molinero
  • 2: Flavia Verónica Abud
  • 3: Francisco José Kovacs
  • 4: Ana María Martínez
  • 5: Enrique Jorge Borsi

Concejales de La Libertad Avanza

  • 1: Fernando Muro
  • 2: Florencia Ranellucci
  • 3: Rolando Demaio
  • 4: Noelia Álvarez Ríos
  • 5: Marcelo Cardoso
  • 6: Agustina Marchen
  • 7: Rodrigo Hernán Emiliani
  • 8: Carolina Muzzio
  • 9: Cristian Beneito
  • 10: Silvia Beatriz González
  • 11: Daniel Martínez
  • 12: Yanina Soledad Sosa

Concejales de Fuerza Patria

  • 1: Mariana Cuesta
  • 2: Pablo Obeid
  • 3: Solange Belén Flores
  • 4: Carlos Daniel De los Santos
  • 5: Nora Estrada
  • 6: Federico Cermelo
  • 7: Carla Agustoni
  • 8: Claudio Falaschini
  • 9: Lorena Medel
  • 10: Adrián Loyacono
  • 11: Melisa Leguizamón
  • 12: Pablo Luna

Concejales de Acción Marplatense

  • 1: Gustavo Pulti
  • 2: Melisa Centurión
  • 3: Raúl Calamante
  • 4: Natalin Giovanetoni
  • 5: Santiago Gutiérrez
  • 6: María Elizabeth Constancio
  • 7: Sergio Salinas Porto
  • 8: Emilce Rodríguez
  • 9: Gonzalo Alí
  • 10: Jorgelina Porta
  • 11: Yamil Assan
  • 12: Camila De la Paz Garcilazo

Concejales de Nuevos Aires

  • 1: Gabriela Azcoitia
  • 2: Ariel Martínez Bordaisco
  • 3: Verónica Hourquebié
  • 4: Daniel Nuñez
  • 5: Lucía Mansilla
  • 6: Pablo Zelaya Blanco
  • 7: Marta Beatriz Loaiza
  • 8: Pablo Alfonso Vottola
  • 9: Laura Isabel Romero
  • 10: Nicolas Actis
  • 11: Alejandra Patri Bonci
  • 12: Juan Manuel López

Concejales del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

  • 1: Rosa Mauregui
  • 2: César Román
  • 3: Rocío García
  • 4: Pablo Desposito
  • 5: Natalia Páez
  • 6: Facundo Martín Hernández
  • 7: Yamila Vanesa Weiss
  • 8: Marcelo Roldán
  • 9: Liliana Mabel Gregorini
  • 10: Lorenzo Yair Gorlier
  • 11: Stella Maris Martín
  • 12: Diego Alexis Argibay

Concejales del Nuevo MAS 

  • 1: Laura Gómez
  • 2: Manuel Santángelo
  • 3: Silvia Ragusa
  • 4: Auca Loscalzo
  • 5: Gladys Cecilia Luvoni
  • 6: Hernán Ariel Sáenz
  • 7: Cecilia Esther Potes
  • 8: Lucas Damián Chirino
  • 9: Adriana Magdalena Ramírez
  • 10: Joaquín Nicolás Sigismondi
  • 11: Micaela Montuori
  • 12: Juan Pablo Martínez

Concejales de Política Obrera 

  • 1: María Fernanda Díaz
  • 2: Jeremías Kiss
  • 3: Carla Rosa
  • 4: Carlos Ricardo Nuñez
  • 5: Mabel Berón
  • 6: Nicolas Lledó
  • 7: Rocío Celeste Chiganer
  • 8: Pablo Alberto David Guida
  • 9: Vanesa Andrea Díaz
  • 10: Santiago Julián Vereb
  • 11: Laura Inés Di Marco
  • 12: Pablo Ismael

Concejales de Potencia

    • 1: Luis Distéfano
    • 2: Patricia Hollmann
    • 3: Mauro Tuttolomondo
    • 4: Ana Belén Aldama
    • 5: Héctor Espinosa
    • 6: Andrea Ángela García
    • 7: Guillermo Gustavo López
    • 8: Caroline Joyce Asis
    • 9: Hernán Gacio
    • 10: Liliana Ester Alfonzo
    • 11: Néstor Conrado Salemi
    • 12: María Martha Valiante

