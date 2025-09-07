Guillermo Montenegro de LLA y Fernanda Raverta de Fuerza Patria son los principales candidatos en Mar del Plata.

Este domingo los bonaerenses se acercaron a las urnas para votar a sus representantes para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y los Concejos Deliberantes y uno de los distritos más importantes es General Pueyrredón, que incluye a Mar del Plata y que forma parte de la Quinta Sección Electoral. Desde ahora y hasta las 21 rige la prohibición para difundir sondeos de boca de urna y encuestas, a la espera de los resultados oficiales. Crece la expectativa para saber quién gana hoy.

¿Qué se elije hoy en Mar del Plata?

Los bonaerenses eligieron hoy a representantes para cargos municipales y provinciales. En particular en el municipio de General Pueyrredón, que incluye a Mar del Plata, se renovaron cinco bancas para el Senado provincial y 12 cargos para el Concejo Deliberante.

¿Quiénes son los candidatos en Mar del Plata?

Senadores de La Libertad Avanza

1: Guillermo Montenegro

2: María Cecilia Martínez

3: Matías Miguel De Urraza

4: María Luján Fiego

5: Luis Mariano Jesús Valiante

Senadores de Fuerza Patria

1: Fernanda Raverta

2: Jorge Paredi

3: María Laura García

4: Marcelo Fabián Sosa

5: Nancy Andrea Cáceres

Senadores del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

1: Alejandro Martínez

2: Victoria Libertad Martínez

3: Miguel Ángel Arena

4: Sonia Magasinik

5: Nahuel Domínguez

Senadores de Somos Buenos Aires

1: Roberto Maximiliano Suescun

2: María Eugenia Libera

3: Carlos Damián Unibaso

4: María Haydee Condino

5: Emanuel Pecarrere

Senadores del Nuevo MAS

1: Marcos Pascuán

2: Nora Caro

3: Facundo Eduardo Beccalli

4: Natalia Soledad San Miguel

5: Miguel Dario Pilcic

Senadores de Política Obrera

1: María Agustina Vaccaroni

2: Germán Marcelo Olivera

3: María Inés Meisegeier

4: Antonio José Levato

5: Daniela Rumbola Suárez

Senadores de Potencia

1: Fabio Adrián Molinero

2: Flavia Verónica Abud

3: Francisco José Kovacs

4: Ana María Martínez

5: Enrique Jorge Borsi

Concejales de La Libertad Avanza

1: Fernando Muro

2: Florencia Ranellucci

3: Rolando Demaio

4: Noelia Álvarez Ríos

5: Marcelo Cardoso

6: Agustina Marchen

7: Rodrigo Hernán Emiliani

8: Carolina Muzzio

9: Cristian Beneito

10: Silvia Beatriz González

11: Daniel Martínez

12: Yanina Soledad Sosa

Concejales de Fuerza Patria

1: Mariana Cuesta

2: Pablo Obeid

3: Solange Belén Flores

4: Carlos Daniel De los Santos

5: Nora Estrada

6: Federico Cermelo

7: Carla Agustoni

8: Claudio Falaschini

9: Lorena Medel

10: Adrián Loyacono

11: Melisa Leguizamón

12: Pablo Luna

Concejales de Acción Marplatense

1: Gustavo Pulti

2: Melisa Centurión

3: Raúl Calamante

4: Natalin Giovanetoni

5: Santiago Gutiérrez

6: María Elizabeth Constancio

7: Sergio Salinas Porto

8: Emilce Rodríguez

9: Gonzalo Alí

10: Jorgelina Porta

11: Yamil Assan

12: Camila De la Paz Garcilazo

Concejales de Nuevos Aires

1: Gabriela Azcoitia

2: Ariel Martínez Bordaisco

3: Verónica Hourquebié

4: Daniel Nuñez

5: Lucía Mansilla

6: Pablo Zelaya Blanco

7: Marta Beatriz Loaiza

8: Pablo Alfonso Vottola

9: Laura Isabel Romero

10: Nicolas Actis

11: Alejandra Patri Bonci

12: Juan Manuel López

Concejales del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

1: Rosa Mauregui

2: César Román

3: Rocío García

4: Pablo Desposito

5: Natalia Páez

6: Facundo Martín Hernández

7: Yamila Vanesa Weiss

8: Marcelo Roldán

9: Liliana Mabel Gregorini

10: Lorenzo Yair Gorlier

11: Stella Maris Martín

12: Diego Alexis Argibay

Concejales del Nuevo MAS

1: Laura Gómez

2: Manuel Santángelo

3: Silvia Ragusa

4: Auca Loscalzo

5: Gladys Cecilia Luvoni

6: Hernán Ariel Sáenz

7: Cecilia Esther Potes

8: Lucas Damián Chirino

9: Adriana Magdalena Ramírez

10: Joaquín Nicolás Sigismondi

11: Micaela Montuori

12: Juan Pablo Martínez

Concejales de Política Obrera

1: María Fernanda Díaz

2: Jeremías Kiss

3: Carla Rosa

4: Carlos Ricardo Nuñez

5: Mabel Berón

6: Nicolas Lledó

7: Rocío Celeste Chiganer

8: Pablo Alberto David Guida

9: Vanesa Andrea Díaz

10: Santiago Julián Vereb

11: Laura Inés Di Marco

12: Pablo Ismael

Concejales de Potencia