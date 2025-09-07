Este domingo los bonaerenses se acercaron a las urnas para votar a sus representantes para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y los Concejos Deliberantes y uno de los distritos más importantes es General Pueyrredón, que incluye a Mar del Plata y que forma parte de la Quinta Sección Electoral. Desde ahora y hasta las 21 rige la prohibición para difundir sondeos de boca de urna y encuestas, a la espera de los resultados oficiales. Crece la expectativa para saber quién gana hoy.
¿Qué se elije hoy en Mar del Plata?
Los bonaerenses eligieron hoy a representantes para cargos municipales y provinciales. En particular en el municipio de General Pueyrredón, que incluye a Mar del Plata, se renovaron cinco bancas para el Senado provincial y 12 cargos para el Concejo Deliberante.
¿Quiénes son los candidatos en Mar del Plata?
Senadores de La Libertad Avanza
- 1: Guillermo Montenegro
- 2: María Cecilia Martínez
- 3: Matías Miguel De Urraza
- 4: María Luján Fiego
- 5: Luis Mariano Jesús Valiante
Senadores de Fuerza Patria
- 1: Fernanda Raverta
- 2: Jorge Paredi
- 3: María Laura García
- 4: Marcelo Fabián Sosa
- 5: Nancy Andrea Cáceres
Senadores del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
- 1: Alejandro Martínez
- 2: Victoria Libertad Martínez
- 3: Miguel Ángel Arena
- 4: Sonia Magasinik
- 5: Nahuel Domínguez
Senadores de Somos Buenos Aires
- 1: Roberto Maximiliano Suescun
- 2: María Eugenia Libera
- 3: Carlos Damián Unibaso
- 4: María Haydee Condino
- 5: Emanuel Pecarrere
Senadores del Nuevo MAS
- 1: Marcos Pascuán
- 2: Nora Caro
- 3: Facundo Eduardo Beccalli
- 4: Natalia Soledad San Miguel
- 5: Miguel Dario Pilcic
Senadores de Política Obrera
- 1: María Agustina Vaccaroni
- 2: Germán Marcelo Olivera
- 3: María Inés Meisegeier
- 4: Antonio José Levato
- 5: Daniela Rumbola Suárez
Senadores de Potencia
- 1: Fabio Adrián Molinero
- 2: Flavia Verónica Abud
- 3: Francisco José Kovacs
- 4: Ana María Martínez
- 5: Enrique Jorge Borsi
Concejales de La Libertad Avanza
- 1: Fernando Muro
- 2: Florencia Ranellucci
- 3: Rolando Demaio
- 4: Noelia Álvarez Ríos
- 5: Marcelo Cardoso
- 6: Agustina Marchen
- 7: Rodrigo Hernán Emiliani
- 8: Carolina Muzzio
- 9: Cristian Beneito
- 10: Silvia Beatriz González
- 11: Daniel Martínez
- 12: Yanina Soledad Sosa
Concejales de Fuerza Patria
- 1: Mariana Cuesta
- 2: Pablo Obeid
- 3: Solange Belén Flores
- 4: Carlos Daniel De los Santos
- 5: Nora Estrada
- 6: Federico Cermelo
- 7: Carla Agustoni
- 8: Claudio Falaschini
- 9: Lorena Medel
- 10: Adrián Loyacono
- 11: Melisa Leguizamón
- 12: Pablo Luna
Concejales de Acción Marplatense
- 1: Gustavo Pulti
- 2: Melisa Centurión
- 3: Raúl Calamante
- 4: Natalin Giovanetoni
- 5: Santiago Gutiérrez
- 6: María Elizabeth Constancio
- 7: Sergio Salinas Porto
- 8: Emilce Rodríguez
- 9: Gonzalo Alí
- 10: Jorgelina Porta
- 11: Yamil Assan
- 12: Camila De la Paz Garcilazo
Concejales de Nuevos Aires
- 1: Gabriela Azcoitia
- 2: Ariel Martínez Bordaisco
- 3: Verónica Hourquebié
- 4: Daniel Nuñez
- 5: Lucía Mansilla
- 6: Pablo Zelaya Blanco
- 7: Marta Beatriz Loaiza
- 8: Pablo Alfonso Vottola
- 9: Laura Isabel Romero
- 10: Nicolas Actis
- 11: Alejandra Patri Bonci
- 12: Juan Manuel López
Concejales del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
- 1: Rosa Mauregui
- 2: César Román
- 3: Rocío García
- 4: Pablo Desposito
- 5: Natalia Páez
- 6: Facundo Martín Hernández
- 7: Yamila Vanesa Weiss
- 8: Marcelo Roldán
- 9: Liliana Mabel Gregorini
- 10: Lorenzo Yair Gorlier
- 11: Stella Maris Martín
- 12: Diego Alexis Argibay
Concejales del Nuevo MAS
- 1: Laura Gómez
- 2: Manuel Santángelo
- 3: Silvia Ragusa
- 4: Auca Loscalzo
- 5: Gladys Cecilia Luvoni
- 6: Hernán Ariel Sáenz
- 7: Cecilia Esther Potes
- 8: Lucas Damián Chirino
- 9: Adriana Magdalena Ramírez
- 10: Joaquín Nicolás Sigismondi
- 11: Micaela Montuori
- 12: Juan Pablo Martínez
Concejales de Política Obrera
- 1: María Fernanda Díaz
- 2: Jeremías Kiss
- 3: Carla Rosa
- 4: Carlos Ricardo Nuñez
- 5: Mabel Berón
- 6: Nicolas Lledó
- 7: Rocío Celeste Chiganer
- 8: Pablo Alberto David Guida
- 9: Vanesa Andrea Díaz
- 10: Santiago Julián Vereb
- 11: Laura Inés Di Marco
- 12: Pablo Ismael
Concejales de Potencia
- 1: Luis Distéfano
- 2: Patricia Hollmann
- 3: Mauro Tuttolomondo
- 4: Ana Belén Aldama
- 5: Héctor Espinosa
- 6: Andrea Ángela García
- 7: Guillermo Gustavo López
- 8: Caroline Joyce Asis
- 9: Hernán Gacio
- 10: Liliana Ester Alfonzo
- 11: Néstor Conrado Salemi
- 12: María Martha Valiante
|
Candidatos por Distrito/Fuerza política