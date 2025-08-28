EN VIVO
Quiénes son los candidatos en Quilmes en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

Quedan solo días para las elecciones en la provincia de Buenos Aires y Quiles pertene a una sección electoral clave. Quiénes son los candidatos locales.

28 de agosto, 2025 | 13.52

El domingo 7 de septiembre los ciudadanos de Quilmes deberán votar en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los distritos que componen la Tercera Sección Electoral bonaerense, una de las de mayor fuerza política. ¿Quiénes son los principales candidatos del partido quilmeño?

Elecciones en la provincia de Buenos Aires 2025: qué se vota en Quilmes

El partido de Quilmes pertenece a la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, se trata una zona que concentra alrededor de 5.000.0000 de electores y que puede definir el resultado de los comicios. El gobernador Axel Kicillof estableció que las elecciones de la Provincia serán desdobladas de las legislativas nacionales.

En estas elecciones, la Provincia mantendrá la modalidad de votación con las boletas partidarias y no implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales del 26 octubre. “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.

Así, el domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de Quilmes habilitados para emitir su voto deberán ir a votar:

  • Los 18 diputados provinciales que representen a la Tercera Sección en la Legislatura bonaerense.
  • Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.
  • Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.

Los principales candidatos a concejales titulares para renovar el Concejo Deliberante de Quilmes son:

Fuerza Patria

  • Cecilia Soler
  • Cesar Sebastián García

La Libertad Avanza

  • Osvaldo Daniel Rolón
  • Sabrina Robles Morguen

Construyendo Porvenir

  • Juan Jose Olazar

  • Vanina Melisa Celeste Monteros

Partido Libertario

  • Juan Manuel Chiodo
  • Carolina  Dey

Valores Republicanos

  • Hugo Óscar Guerreño
  • Susana Inés Argañaraz

Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros

  • Graciela Beatriz Janon
  • Rodolfo Oscar

Alianza Nuevos Aires

  • Juan Manuel Bernasconi
  • Elisabet Laura Virgilio

Alianza Potencia

  • Néstor Filosa
  • Gabriela Noemí Fernández

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

  • Carla Paola Villani
  • Daniel Iaccarino

Alianza Somos Buenos Aires

  • Tatiana Sanabria Sicco
  • Gustavo Roberto Filareti

Alianza Unión Liberal

  • Ricardo Alberto Silva
  • Fabiana Beatriz García

Alianza Unión Libertad

  • Marcelo Diego Giammarini
  • Karen Romina Ruiz

Movimiento Avanzada Socialista

  • Evelyn Mac Dermott
  • Juan Marcelo Velásquez 

Partido Frente Patriota Federal

  • Raúl Pedro Perdigon Carril
  • María Antonia Mendéz

Partido Política Obrera

  • Joaquín Antúnez
  • María Soledad Barca

Partido Tiempo De Todos

  • Juan José Marmol
  • Natalia Evangelina Balbuena
