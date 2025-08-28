Quiénes son los candidatos en Quilmes en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

El domingo 7 de septiembre los ciudadanos de Quilmes deberán votar en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los distritos que componen la Tercera Sección Electoral bonaerense, una de las de mayor fuerza política. ¿Quiénes son los principales candidatos del partido quilmeño?
Elecciones en la provincia de Buenos Aires 2025: qué se vota en Quilmes
El partido de Quilmes pertenece a la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, se trata una zona que concentra alrededor de 5.000.0000 de electores y que puede definir el resultado de los comicios. El gobernador Axel Kicillof estableció que las elecciones de la Provincia serán desdobladas de las legislativas nacionales.
En estas elecciones, la Provincia mantendrá la modalidad de votación con las boletas partidarias y no implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales del 26 octubre. “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.
Así, el domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de Quilmes habilitados para emitir su voto deberán ir a votar:
- Los 18 diputados provinciales que representen a la Tercera Sección en la Legislatura bonaerense.
- Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.
- Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.
Los principales candidatos a concejales titulares para renovar el Concejo Deliberante de Quilmes son:
Fuerza Patria
- Cecilia Soler
- Cesar Sebastián García
La Libertad Avanza
- Osvaldo Daniel Rolón
- Sabrina Robles Morguen
Construyendo Porvenir
-
Juan Jose Olazar
-
Vanina Melisa Celeste Monteros
Partido Libertario
- Juan Manuel Chiodo
- Carolina Dey
Valores Republicanos
- Hugo Óscar Guerreño
- Susana Inés Argañaraz
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
- Graciela Beatriz Janon
- Rodolfo Oscar
Alianza Nuevos Aires
- Juan Manuel Bernasconi
- Elisabet Laura Virgilio
Alianza Potencia
- Néstor Filosa
- Gabriela Noemí Fernández
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
- Carla Paola Villani
- Daniel Iaccarino
Alianza Somos Buenos Aires
- Tatiana Sanabria Sicco
- Gustavo Roberto Filareti
Alianza Unión Liberal
- Ricardo Alberto Silva
- Fabiana Beatriz García
Alianza Unión Libertad
- Marcelo Diego Giammarini
- Karen Romina Ruiz
Movimiento Avanzada Socialista
- Evelyn Mac Dermott
- Juan Marcelo Velásquez
Partido Frente Patriota Federal
- Raúl Pedro Perdigon Carril
- María Antonia Mendéz
Partido Política Obrera
- Joaquín Antúnez
- María Soledad Barca
Partido Tiempo De Todos
- Juan José Marmol
- Natalia Evangelina Balbuena