Quiénes son los candidatos en Quilmes en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

El domingo 7 de septiembre los ciudadanos de Quilmes deberán votar en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los distritos que componen la Tercera Sección Electoral bonaerense, una de las de mayor fuerza política. ¿Quiénes son los principales candidatos del partido quilmeño?

Elecciones en la provincia de Buenos Aires 2025: qué se vota en Quilmes

El partido de Quilmes pertenece a la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, se trata una zona que concentra alrededor de 5.000.0000 de electores y que puede definir el resultado de los comicios. El gobernador Axel Kicillof estableció que las elecciones de la Provincia serán desdobladas de las legislativas nacionales.

En estas elecciones, la Provincia mantendrá la modalidad de votación con las boletas partidarias y no implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales del 26 octubre. “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.

Así, el domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de Quilmes habilitados para emitir su voto deberán ir a votar:

Los 18 diputados provinciales que representen a la Tercera Sección en la Legislatura bonaerense.

que representen a la Tercera Sección en la Legislatura bonaerense. Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.

para renovar el Concejo Deliberante local. Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.

Los principales candidatos a concejales titulares para renovar el Concejo Deliberante de Quilmes son:

Fuerza Patria

Cecilia Soler

Cesar Sebastián García

La Libertad Avanza

Osvaldo Daniel Rolón

Sabrina Robles Morguen

Construyendo Porvenir

Juan Jose Olazar

Vanina Melisa Celeste Monteros

Partido Libertario

Juan Manuel Chiodo

Carolina Dey

Valores Republicanos

Hugo Óscar Guerreño

Susana Inés Argañaraz

Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros

Graciela Beatriz Janon

Rodolfo Oscar

Alianza Nuevos Aires

Juan Manuel Bernasconi

Elisabet Laura Virgilio

Alianza Potencia

Néstor Filosa

Gabriela Noemí Fernández

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

Carla Paola Villani

Daniel Iaccarino

Alianza Somos Buenos Aires

Tatiana Sanabria Sicco

Gustavo Roberto Filareti

Alianza Unión Liberal

Ricardo Alberto Silva

Fabiana Beatriz García

Alianza Unión Libertad

Marcelo Diego Giammarini

Karen Romina Ruiz

Movimiento Avanzada Socialista

Evelyn Mac Dermott

Juan Marcelo Velásquez

Partido Frente Patriota Federal

Raúl Pedro Perdigon Carril

María Antonia Mendéz

Partido Política Obrera

Joaquín Antúnez

María Soledad Barca

Partido Tiempo De Todos