Quiénes son los candidatos en La Plata en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

Cuándo son las elecciones legislativas en La Plata

El próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán sus elecciones legislativas y uno de los partidos claves es La Plata, que forma parte de Octava Sección Electoral. ¿Qué se vota y quiénes son los candidatos locales?

Elecciones 2025 en La Plata: qué se vota en la Octava Sección Electoral

La Plata es uno de los distritos más importantes de la Provincia, no solo porque es la capital de Buenos Aires sino porque es el único distrito que conforma la Octava Sección Electoral, también conocida como sección capital.

Durante estas elecciones, hay alrededor de 600 mil platenses habilitados para votar. Los ciudadanos deberán elegir a sus candidatos para renovar los siguientes cargos:

Los seis diputados provinciales que representan a la Octava Sección Electoral en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

que representan a la Octava Sección Electoral en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.

para renovar el Concejo Deliberante local. Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.



Qué se vota en La Plata en las elecciones 2025

Este año la provincia de Buenos Aires tiene comicios desdoblados de las elecciones legislativas nacionales y conservan la modalidad de votación con boletas partidarias. Y es que, diferencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Provincia no implementará la Boleta Única de Papel (BUP). “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos locales en La Plata

Los ciudadanos de La Plata deberán renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido político son:

Fuerza Patria

Sergio Daniel Resa

Romina del Carmen Santana

La Libertad Avanza

Juan Pablo Allan

Sabrina Luz Morales

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

Luana Simioni

Franco Rapanelli

Construyendo el Porvenir

Juan Martín Cipriano

Fiama Herrera Rinaldi

Valores Republicanos

Nestor Fabian Rotela

Hilda Graciela Gauto Andino

Alianza Nuevos Aires

Agustín Nahuel Schmidt

Karen Elizabeth Sharp

Alianza Potencia

Daniel Hernesto Loyola

María Luciana Ali

Somos Buenos Aires

Leandro Tomás Bazze

Manuela Forneris

Alianza Unión Liberal

Julio Ricardo Bayés

Analia Jimena López Cordova

Alianza Unión Y Libertad

Agustín Bocanegra

Carolia Lilian Rivarola

Movimiento Avanzada Socialista

Jaime Manuel Lasa Matteucci

Andrea Fabiana Tello

Partido Política Obrera

Pablo Hernán Chaquet

Gabriela López Matos

Partido Tiempo De Todos

Germán Andrés Landa

María Laura Barbosa

Organización Socialista de los Trabajadores de La Plata

Eric "Tano" Simonetti

Ayelen Carranza

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral 2025

Este año a muchos electores provinciales les cambió el establecimiento para ir a votar. Por eso, para unas elecciones más organizadas es recomendable consultar el padrón y, además, conocer la mesa designada. Hacerlo es muy simple: