Quiénes son los candidatos en La Plata en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

El próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán sus elecciones legislativas y uno de los partidos claves es La Plata, que forma parte de Octava Sección Electoral. ¿Qué se vota y quiénes son los candidatos locales?
Elecciones 2025 en La Plata: qué se vota en la Octava Sección Electoral
La Plata es uno de los distritos más importantes de la Provincia, no solo porque es la capital de Buenos Aires sino porque es el único distrito que conforma la Octava Sección Electoral, también conocida como sección capital.
Durante estas elecciones, hay alrededor de 600 mil platenses habilitados para votar. Los ciudadanos deberán elegir a sus candidatos para renovar los siguientes cargos:
- Los seis diputados provinciales que representan a la Octava Sección Electoral en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
- Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.
- Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.
Qué se vota en La Plata en las elecciones 2025
Este año la provincia de Buenos Aires tiene comicios desdoblados de las elecciones legislativas nacionales y conservan la modalidad de votación con boletas partidarias. Y es que, diferencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Provincia no implementará la Boleta Única de Papel (BUP). “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos locales en La Plata
Los ciudadanos de La Plata deberán renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido político son:
Fuerza Patria
- Sergio Daniel Resa
- Romina del Carmen Santana
La Libertad Avanza
- Juan Pablo Allan
- Sabrina Luz Morales
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
- Luana Simioni
- Franco Rapanelli
Construyendo el Porvenir
- Juan Martín Cipriano
- Fiama Herrera Rinaldi
Valores Republicanos
- Nestor Fabian Rotela
- Hilda Graciela Gauto Andino
Alianza Nuevos Aires
- Agustín Nahuel Schmidt
- Karen Elizabeth Sharp
Alianza Potencia
- Daniel Hernesto Loyola
- María Luciana Ali
Somos Buenos Aires
- Leandro Tomás Bazze
- Manuela Forneris
Alianza Unión Liberal
- Julio Ricardo Bayés
- Analia Jimena López Cordova
Alianza Unión Y Libertad
- Agustín Bocanegra
- Carolia Lilian Rivarola
Movimiento Avanzada Socialista
- Jaime Manuel Lasa Matteucci
- Andrea Fabiana Tello
Partido Política Obrera
- Pablo Hernán Chaquet
- Gabriela López Matos
Partido Tiempo De Todos
- Germán Andrés Landa
- María Laura Barbosa
Organización Socialista de los Trabajadores de La Plata
- Eric "Tano" Simonetti
- Ayelen Carranza
Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral 2025
Este año a muchos electores provinciales les cambió el establecimiento para ir a votar. Por eso, para unas elecciones más organizadas es recomendable consultar el padrón y, además, conocer la mesa designada. Hacerlo es muy simple:
- Ingresar al sitio del padrón electoral online.
- Completar con el número de DNI en el campo correspondiente.
- Elegir el sexo como aparece en el DNI.
- Rellenar el campo de verificación de seguridad.
- Hacer click en “Consultar”.