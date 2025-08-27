Quiénes son los candidatos de La Matanza en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

Quiénes son los candidatos en La Matanza en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

El próximo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán sus elecciones provinciales 2025 y uno de los distritos claves será La Matanza. Se trata de uno de los partidos más grandes y con más votantes de todo el territorio nacional que tiene la capacidad de dar vuelta una elección. ¿Quiénes son los candidatos?

Elecciones 2025: qué se vota en La Matanza

La Matanza forma parte de la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, uno de los sectores con mayor peso político de la Provincia y que puede inclinar la balanza en los comicios de manera contundente. El gobernador Axel Kicillof estableció que las elecciones de la Provincia serán desdobladas de los comicios nacionales. Así, el domingo 7 de septiembre, los ciudadanos matanceros deberán ir a votar:

18 diputados provinciales para representar a la Tercera Sección en la Legislatura bonaerense.

para representar a la Tercera Sección en la Legislatura bonaerense. Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.

para renovar el Concejo Deliberante local. Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.

Quiénes son los candidatos en La Matanza en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

Cabe recordar que en el total de la provincia de Buenos Aires se renueva 46 diputados y 23 senadores de la Legislatura provincial, aunque a La Matanza le corresponde la definición de los 18 diputados. Es decir, tienen un fuerte peso en las discusiones provinciales y las leyes que modifican la realidad bonaerense.

Además, los matanceros definirán la próxima conformación del Concejo Deliberante que se verá reflejada directamente en las decisiones locales y las políticas municipales de los próximos años. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido son:

Alianza Fuerza Patria

Fernando Espinoza (actual intendente de La Matanza)

(actual intendente de La Matanza) Silvia Leonor Francese

Alianza La Libertad Avanza

Leila Daniela Gianni

Gabriel Horacio Chaile

Construyendo Porvenir

Cristian Norberto Ríos

Claudia Claros

Partido Libertario

Jorge Adrian Lampa

Ana María Rueda

Valores Republicanos

Johanna Concepción Pintos Sosa

Víctor Ángel Gil

Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros

Máximo Ricardo Fernández

Milagros Martínez Sánchez

Alianza Nuevos Aires

Gustavo Alejandro Maglio

Silvana Marisa Carrizo

Alianza Potencia

Nicolás Iván Sabo

Susana Pisera de Lacabe

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

Natalia Soledad Hernández

Juan Emiliano Romero



Quiénes son los candidatos en La Matanza en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

Alianza Somos Buenos Aires

Fernando Asensio

Micaela Mira

Alianza Unión Liberal

Ezequiel Alejandro David Flores

Rita Sicardi

Alianza Union Y Libertad

María de los Ángeles García Redondo

Migdonio Duarte

Movimiento Avanzada Socialista

Jeremías David Carricondo

Paula Soledad Rojas

Partido Frente Patriota Federal

Cristian Aquino Guichon

María Jose Juárez

Partido Politica Obrera

Mariano Ezequiel Hermida

Camila Soledad Gómez Calviño

Partido Tiempo De Todos