Quiénes son los candidatos de La Matanza en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

El próximo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán sus elecciones provinciales 2025 y uno de los distritos claves será La Matanza. Se trata de uno de los partidos más grandes y con más votantes de todo el territorio nacional que tiene la capacidad de dar vuelta una elección. ¿Quiénes son los candidatos?
Elecciones 2025: qué se vota en La Matanza
La Matanza forma parte de la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, uno de los sectores con mayor peso político de la Provincia y que puede inclinar la balanza en los comicios de manera contundente. El gobernador Axel Kicillof estableció que las elecciones de la Provincia serán desdobladas de los comicios nacionales. Así, el domingo 7 de septiembre, los ciudadanos matanceros deberán ir a votar:
- 18 diputados provinciales para representar a la Tercera Sección en la Legislatura bonaerense.
- Concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local.
- Consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.
Cabe recordar que en el total de la provincia de Buenos Aires se renueva 46 diputados y 23 senadores de la Legislatura provincial, aunque a La Matanza le corresponde la definición de los 18 diputados. Es decir, tienen un fuerte peso en las discusiones provinciales y las leyes que modifican la realidad bonaerense.
Además, los matanceros definirán la próxima conformación del Concejo Deliberante que se verá reflejada directamente en las decisiones locales y las políticas municipales de los próximos años. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido son:
Alianza Fuerza Patria
- Fernando Espinoza (actual intendente de La Matanza)
- Silvia Leonor Francese
Alianza La Libertad Avanza
- Leila Daniela Gianni
- Gabriel Horacio Chaile
Construyendo Porvenir
-
Cristian Norberto Ríos
-
Claudia Claros
Partido Libertario
-
Jorge Adrian Lampa
-
Ana María Rueda
Valores Republicanos
- Johanna Concepción Pintos Sosa
- Víctor Ángel Gil
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
- Máximo Ricardo Fernández
- Milagros Martínez Sánchez
Alianza Nuevos Aires
- Gustavo Alejandro Maglio
- Silvana Marisa Carrizo
Alianza Potencia
- Nicolás Iván Sabo
- Susana Pisera de Lacabe
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
- Natalia Soledad Hernández
- Juan Emiliano Romero
Alianza Somos Buenos Aires
- Fernando Asensio
- Micaela Mira
Alianza Unión Liberal
- Ezequiel Alejandro David Flores
- Rita Sicardi
Alianza Union Y Libertad
- María de los Ángeles García Redondo
- Migdonio Duarte
Movimiento Avanzada Socialista
- Jeremías David Carricondo
- Paula Soledad Rojas
Partido Frente Patriota Federal
- Cristian Aquino Guichon
- María Jose Juárez
Partido Politica Obrera
- Mariano Ezequiel Hermida
- Camila Soledad Gómez Calviño
Partido Tiempo De Todos
- Arnaldo Andrés Stigarribia
- Zulma Lucía Morel