Elecciones 2025 en Buenos Aires: quién gana hoy, según la última encuesta

Una nueva encuesta de intención de voto en la Provincia de Buenos Aires revela un escenario de alta polarización entre dos figuras clave: José Luis Espert, por el espacio LLA/PRO, y Jorge Taiana, por Fuerza Patria. Si las elecciones legislativas fueran hoy, el libertario se impondría por apenas cinco puntos, en un contexto de empate técnico entre bloques.

Según el relevamiento, José Luis Espert lidera con el 41,0% de intención de voto, seguido muy de cerca por Jorge Taiana, que alcanza el 36,1%. Bastante más atrás aparece Fernando Gray (Unión Federal) con un 6,6%, mientras que Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) suma un 3,5% y Florencio Randazzo (Provincias Unidas) un 3,2%. El 2,8% optaría por otro partido, el 1,2% votaría en blanco o a ninguno, el 1,5% afirma que no votará y el 4,1% aún no sabe qué hará.

El peronismo se impone en esta encuesta en Buenos Aires

Cuando se agrupan las preferencias por espacio ideológico, el peronismo (kirchnerista y no kirchnerista) suma un 43,0%, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO alcanza el 40,6%. La diferencia es mínima y se ubica dentro del margen de error, lo que configura un virtual empate técnico. “Si consideramos al peronismo en su conjunto, se observa hoy un escenario prácticamente de empate técnico entre las dos principales fuerzas, dentro del margen de error del estudio", apunta el estudio.

La disputa entre Espert y Taiana no solo refleja la tensión entre modelos económicos y sociales opuestos, sino también la reconfiguración del mapa político bonaerense. Mientras el libertarismo busca consolidarse como fuerza dominante, el kirchnerismo apuesta a sostener su base histórica y ampliar con alianzas internas.

Con más del 8% de indecisos y votos en blanco, el desenlace está lejos de estar cerrado. La campaña entra en su fase más decisiva, y cada punto puede definir el equilibrio legislativo en octubre.

Ficha Técnica de la encuesta (Polldata)

- Universo: Población de ambos sexos de 16 a 75 años, empadronados (viven y votan) en las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires.

- Tamaño de muestra: 1200 casos.

- Fecha de relevamiento: del 18 al 21 de agosto de 2025.

- Metodología: Mix de entrevistas presenciales y con tecnología CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), siempre con participación activa de encuestadores.

- Margen de error: ±2,8% para un nivel de confianza del 95%.

- Muestra: Con cuotas por género, edad y nivel de instrucción según Censo 2022, y distribución por peso electoral en localidades y secciones según el último padrón. Ponderada también por voto en elecciones anteriores.