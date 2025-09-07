Este domingo los bonaerenses fueron a las urnas en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires para elegir a sus representantes para el Concejo Deliberante y la Legislatura Bonaerense. Entre los distritos más pujantes está el distrito capital: La Plata, perteneciente a la octava sección electoral. Desde ahora y hasta las 21 rige la prohibición para difundir datos de boca de urna y encuestas, y se espera la difusión a partir de las 21 de los primeros resultados oficiales.
La octava sección tiene la particularidad de estar conformada por un solo municipio y allí se concentran casi 600.000 electores.
¿Qué se elige hoy en La Plata?
En esta elección legislativa, el distrito de La Plata renueva seis diputados para la Legislatura bonaerense, 12 concejales y 5 consejeros escolares.
¿Quiénes son los candidatos en La Plata?
Fuerza Patria
Concejales:
- Sergio Resa
- Romina Santana
- Juan Manuel Granillo Fernández
- Josefina Bolis
- Raúl Omar Recavarren
- Sol Maluendez
- Pablo Poggio
- Daniel Osvaldo Bárcena
- Yanina Sánchez
- Nicanor Régulo Sánchez
- Cintia Mansilla
Diputados:
- Ariel Archanco
- Lucía Iañez
- Juan Martín Malpeli
- Carola Corra
- Cristian Vander
- Paula Lambertini
Somos Buenos Aires
Concejales:
- Leandro Bazze
- Manuela Forneris
- Mariano Penas
- Lorena Lopez
- Vittorio Gallina
- Aldana Jurado
- Emmanuel Jáuregui Verliac
Diputados:
- Pablo Nicoletti
- Antonela Moreno
- Emilio Rodríguez Ascurra
- Vanesa Temporetti
- Diego Rovella
- María Virginia Pérez Cattáneo
La Libertad Avanza
Concejales:
- Juan Pablo Allan
- Sabrina Morales
- Gastón Álvarez
- Soledad Pedernera
- Iván Zanotto
Diputados:
- Juan Esteban Osaba
- Julieta Quinteros
- Francisco Adorni
|