Cerraron los comicios en La Plata y hay expectativa por los resultados en una sección clave

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. La capital de la provincia de Buenos Aires renueva Concejo Deliberante y diputados provinciales. Quiénes son los principales candidatos. 

07 de septiembre, 2025 | 17.50

Este domingo los bonaerenses fueron a las urnas en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires para elegir a sus representantes para el Concejo Deliberante y la Legislatura Bonaerense. Entre los distritos más pujantes está el distrito capital: La Plata, perteneciente a la octava sección electoral. Desde ahora y hasta las 21 rige la prohibición para difundir datos de boca de urna y encuestas, y se espera la difusión a partir de las 21 de los primeros resultados oficiales

La octava sección tiene la particularidad de estar conformada por un solo municipio y allí se concentran casi 600.000 electores.

¿Qué se elige hoy en La Plata?

En esta elección legislativa, el distrito de La Plata renueva seis diputados para la Legislatura bonaerense, 12 concejales y 5 consejeros escolares

¿Quiénes son los candidatos en La Plata?

Fuerza Patria

Concejales:

  • Sergio Resa
  • Romina Santana
  • Juan Manuel Granillo Fernández
  • Josefina Bolis
  •  Raúl Omar Recavarren
  • Sol Maluendez
  • Pablo Poggio
  • Daniel Osvaldo Bárcena
  • Yanina Sánchez
  • Nicanor Régulo Sánchez
  • Cintia Mansilla 

Diputados: 

  • Ariel Archanco 
  • Lucía Iañez 
  • Juan Martín Malpeli
  • Carola Corra
  • Cristian Vander
  • Paula Lambertini 

Somos Buenos Aires

Concejales: 

  • Leandro Bazze
  • Manuela Forneris
  • Mariano Penas
  • Lorena Lopez
  • Vittorio Gallina
  • Aldana Jurado
  • Emmanuel Jáuregui Verliac

Diputados: 

  •  Pablo Nicoletti 
  • Antonela Moreno
  • Emilio Rodríguez Ascurra
  • Vanesa Temporetti
  • Diego Rovella
  • María Virginia Pérez Cattáneo

La Libertad Avanza

Concejales:

  • Juan Pablo Allan
  • Sabrina Morales
  • Gastón Álvarez
  • Soledad Pedernera 
  • Iván Zanotto 

Diputados: 

  • Juan Esteban Osaba
  • Julieta Quinteros
  • Francisco Adorni

