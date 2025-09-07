Quién ganó hoy en La Plata

Este domingo los bonaerenses fueron a las urnas en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires para elegir a sus representantes para el Concejo Deliberante y la Legislatura Bonaerense. Entre los distritos más pujantes está el distrito capital: La Plata, perteneciente a la octava sección electoral. Desde ahora y hasta las 21 rige la prohibición para difundir datos de boca de urna y encuestas, y se espera la difusión a partir de las 21 de los primeros resultados oficiales.

La octava sección tiene la particularidad de estar conformada por un solo municipio y allí se concentran casi 600.000 electores.

¿Qué se elige hoy en La Plata?

En esta elección legislativa, el distrito de La Plata renueva seis diputados para la Legislatura bonaerense, 12 concejales y 5 consejeros escolares.

¿Quiénes son los candidatos en La Plata?

Fuerza Patria

Concejales:

Sergio Resa

Romina Santana

Juan Manuel Granillo Fernández

Josefina Bolis

Raúl Omar Recavarren

Sol Maluendez

Pablo Poggio

Daniel Osvaldo Bárcena

Yanina Sánchez

Nicanor Régulo Sánchez

Cintia Mansilla

Diputados:

Ariel Archanco

Lucía Iañez

Juan Martín Malpeli

Carola Corra

Cristian Vander

Paula Lambertini

Somos Buenos Aires

Concejales:

Leandro Bazze

Manuela Forneris

Mariano Penas

Lorena Lopez

Vittorio Gallina

Aldana Jurado

Emmanuel Jáuregui Verliac

Diputados:

Pablo Nicoletti

Antonela Moreno

Emilio Rodríguez Ascurra

Vanesa Temporetti

Diego Rovella

María Virginia Pérez Cattáneo

La Libertad Avanza

Concejales:

Juan Pablo Allan

Sabrina Morales

Gastón Álvarez

Soledad Pedernera

Iván Zanotto

Diputados: