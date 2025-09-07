Resultados de elecciones 2025 Buenos Aires: quién gana hoy en Lanús

Este domingo los bonaerenses se acercaron a las urnas para votar en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires. El municipio de Lanús no es la excepción. Hasta las 21 rige la prohibición de de difundir encuestas y datos de bocas de urna. Luego, se espera la publicación de los primeros resultados oficiales.

¿Qué se elije hoy en Lanús?

Los bonaerenses eligieron hoy a representantes para cargos municipales y provinciales. Lanús forma parte de la Tercera Sección electoral, por lo que renueva diputados para la Legislatura bonaerense. Además, el municipio de Lanús renueva 12 cargos para concejal, sobre un total de 24, y 5 consejeros escolares.

¿Quiénes son los candidatos en Lanús?

Fuerza Patria

Leandro «lalo» Decuzzi

Mailén Cervera Novo

Nicolás Russo

Marcela Barberio

Mariano García

María Belén Sandoval

Víctor de Gennaro

Susana Chazarreta

Ramón Miño

Cynthia Rossetti

David Fernández

Ana Laura Rodríguez

Somos Buenos Aires

Emiliano Bursese

Sandra Pérez

Carlos “El Loco” Enrique

Miriam Martín

Manuel Riquelme

Lucia "Pochi" Stanco

Néstor Fuentes

Sandra Fernández

Brian Gómez Ventura

Ana Herrera

Mario Benítez

Carla Arandia

La Libertad Avanza

Ignacio Moroni

Patricia Werenicz

Damián Sala

Claudia Serapio

Marcelo Rivas Miera

Celina Sante

Sergio Giacona

Verónica Mustacciolo

Julián Álvarez (Fuerza Patria) es el intendente de Lanús, que renueva la mitad de su Concejo Deliberante.

Frente de Izquierda