Este domingo los bonaerenses se acercaron a las urnas para votar en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires. El municipio de Lanús no es la excepción. Hasta las 21 rige la prohibición de de difundir encuestas y datos de bocas de urna. Luego, se espera la publicación de los primeros resultados oficiales.
¿Qué se elije hoy en Lanús?
Los bonaerenses eligieron hoy a representantes para cargos municipales y provinciales. Lanús forma parte de la Tercera Sección electoral, por lo que renueva diputados para la Legislatura bonaerense. Además, el municipio de Lanús renueva 12 cargos para concejal, sobre un total de 24, y 5 consejeros escolares.
¿Quiénes son los candidatos en Lanús?
Fuerza Patria
- Leandro «lalo» Decuzzi
- Mailén Cervera Novo
- Nicolás Russo
- Marcela Barberio
- Mariano García
- María Belén Sandoval
- Víctor de Gennaro
- Susana Chazarreta
- Ramón Miño
- Cynthia Rossetti
- David Fernández
- Ana Laura Rodríguez
Somos Buenos Aires
- Emiliano Bursese
- Sandra Pérez
- Carlos “El Loco” Enrique
- Miriam Martín
- Manuel Riquelme
- Lucia "Pochi" Stanco
- Néstor Fuentes
- Sandra Fernández
- Brian Gómez Ventura
- Ana Herrera
- Mario Benítez
- Carla Arandia
La Libertad Avanza
- Ignacio Moroni
- Patricia Werenicz
- Damián Sala
- Claudia Serapio
- Marcelo Rivas Miera
- Celina Sante
- Sergio Giacona
- Verónica Mustacciolo
Julián Álvarez (Fuerza Patria) es el intendente de Lanús, que renueva la mitad de su Concejo Deliberante.
Frente de Izquierda
- Sofía Salce
- Joaquín Moyano
