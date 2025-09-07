Este domingo los bonaerenses se acercaron a las urnas dentro de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires para elegir sus representantes para la Legislatura. Uno de los distritos más importantes siempre es La Matanza con casi 2 millones de habitantes, según el Censo de 2022. Desde ahora y hasta las 21, rige la prohibición para difundir encuestas y sondeos de boca de urna, a la espera de los primeros resultados oficiales.

La Matanza forma parte de la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, uno de los sectores con mayor peso político de la Provincia y que puede inclinar la balanza en los comicios de manera contundente.

¿Qué se elige hoy en La Matanza?

El municipio de la Tercera Sección Electoral eligió hoy 18 nuevos diputados provinciales; además de12 de los 24 concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local y consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.

¿Quiénes son los candidatos en La Matanza?

Alianza Fuerza Patria

Fernando Espinoza (actual intendente de La Matanza)

Silvia Leonor Francese

Alianza La Libertad Avanza

Leila Daniela Gianni

Gabriel Horacio Chaile

Construyendo Porvenir

Cristian Norberto Ríos

Claudia Claros

Partido Libertario

Jorge Adrian Lampa

Ana María Rueda

Valores Republicanos

Johanna Concepción Pintos Sosa

Víctor Ángel Gil

Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros

Máximo Ricardo Fernández

Milagros Martínez Sánchez

Alianza Nuevos Aires

Gustavo Alejandro Maglio

Silvana Marisa Carrizo

Alianza Potencia

Nicolás Iván Sabo

Susana Pisera de Lacabe

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad