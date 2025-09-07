Este domingo los bonaerenses se acercaron a las urnas dentro de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires para elegir sus representantes para la Legislatura. Uno de los distritos más importantes siempre es La Matanza con casi 2 millones de habitantes, según el Censo de 2022. Desde ahora y hasta las 21, rige la prohibición para difundir encuestas y sondeos de boca de urna, a la espera de los primeros resultados oficiales.
La Matanza forma parte de la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, uno de los sectores con mayor peso político de la Provincia y que puede inclinar la balanza en los comicios de manera contundente.
¿Qué se elige hoy en La Matanza?
El municipio de la Tercera Sección Electoral eligió hoy 18 nuevos diputados provinciales; además de12 de los 24 concejales municipales para renovar el Concejo Deliberante local y consejeros escolares responsables del consejo escolar del distrito.
¿Quiénes son los candidatos en La Matanza?
Alianza Fuerza Patria
- Fernando Espinoza (actual intendente de La Matanza)
- Silvia Leonor Francese
- Alianza La Libertad Avanza
- Leila Daniela Gianni
- Gabriel Horacio Chaile
- Construyendo Porvenir
- Cristian Norberto Ríos
- Claudia Claros
Partido Libertario
- Jorge Adrian Lampa
- Ana María Rueda
Valores Republicanos
- Johanna Concepción Pintos Sosa
- Víctor Ángel Gil
- Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
- Máximo Ricardo Fernández
- Milagros Martínez Sánchez
Alianza Nuevos Aires
- Gustavo Alejandro Maglio
- Silvana Marisa Carrizo
Alianza Potencia
- Nicolás Iván Sabo
- Susana Pisera de Lacabe
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
- Natalia Soledad Hernández
- Juan Emiliano Romero
